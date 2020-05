Estigarribia: "Colón tiene intenciones de que continúe"

Marcelo Estigarriba después de los permisos correspondientes pudo dejar Santa Fe para viajar a Asunción y cumplir en su país la cuarentena.

El volante de Colón termina su contrato el 30 de junio y a pesar de charlas preliminares, nadie se atreve a ser tajante en cuanto a su continuidad.

Este martes charló con el programa Fútbol a lo Grande (AM 1080 Radio Monumental) de Asunción y en el inicio reconoció que "Los Palmeras tuvieron mucha repercusión internacional después de la final de la Sudamericana. La musica del Yo Soy Sabalé pegó en todo el mundo y se escuchó mucho".

Estigarribia, quien pasa la cuarentena en un hotal también admitió que "ayer (por el lunes) me realizaron el segundo hisopado, es molesto pero se aguanta. Al día siguiente de haber llegado fue el primero. Por suerte los dos dieron negativo, si mañana da todo bien es posible que el jueves cumpla la cuarentena".

LEER MÁS: Burián: "Me gustaría volver a Nacional"

Cuando se metió de lleno a hablar del fútbol argentino y lo que le tocó vivir personalmente en este último tiempo, el jugador rojinegro dijo que "hay mucha población de riesgo, es complicada la vuelta del fútbol en Argentina. Se habla de setiembre u octubre. Por suerte Agremiados hizo un esfuerzo para lograr contrato de 6 meses y que muchos jugadores no pierdan su trabajo".

En cuanto a la situación de pagos con la dirigencia de Colón, Estigarribia detalló que "cobramos la totalidad de enero, febrero y marzo un 40%, primero le pagaron a los más chicos y después a los más grande. Nos dijeron que el 60% lo van a saldar cuando termine la pandemia".

Chelo2.jpg Marcelo Estigarribia espera novedades sobre su continuidad en Colón.

Y más adelante, agregó: "Fue decisión del club el tema pagos, por el momento por el que estamos pasando se aceptó. Muchos compañeros estaban en desacuerdo, porque trabajamos la totalidad hasta que se decidió no entrenar y no percibimos todos el salario pero lo aceptamos".

En otro tramo de la charla, el Chelo disparó: "Ya el último tiempo en Santa Fe, a pesar de no haber tantos contagios, se hizo complicado porque cumplimos a rajatabla la cuarentena y casi no nos movíamos de nuestra casa con mi familia".

LEER MÁS: "Me iba a sentir parte si Colón ganaba la Sudamericana"

La finalización de su contrato será uno de los temas de agenda, del que ya vienen trabajando los dirigentes. Se sabe que Domínguez lo tiene en los planes pero su continuidad aún no está asegurada. Al respecto, el paraguayo destacó que "mi contrato termina el 30 de junio, veremos que pasa, que decisión tomamos. La economía de Argentina es muy cambiante. Llegué con un dólar a 18 pesos de aquí y hoy está casi en 130, yo arreglé un contrato en pesos a la cotización oficial, más cierto dólares mensuales. Estoy manejando eso y los clubes seguramente van a reducir sus gastos, utilizarán muchos juveniles, es todo una incertidumbre de cuando arrancará la actividad".

En la parte final, subrayó que "Colón tiene intenciones de que continúe, el cuerpo técnico también. El vicepresidente me llamó y me dijo que está manejando ese tema con mi representante Pedro (Aldave). Cómo está Argentina con el pico de contagiados será un tema a evaluar. Por lo pronto, desde Cerro Porteño nadie me llamó".