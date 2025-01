Colón no tiene finalmente en los planes a Sebastián Prediger para el 2025

Desde Colón nunca llamaron a Sebastián Prediger, ya que se decidió que no forme parte del proyecto en 2025. Perro ahora define su futuro

Hacía tiempo era un tema que parecía cantado, pero hasta el inicio de la pretemporada había que tener mesura. Se puso en marcha la era de Ariel Pereyra como entrenador sin Sebastián Prediger, que finalmente no continuará en Colón . Terminó su contrato 31 de diciembre y ahora tendrá que definir su futuro.

La dirección deportiva decidió que no esté dentro del próximo proyecto con el fin de darle mayor lugar a los chicos del club, además de la gente nueva que seguramente llegará. Una acción fuerte, ya que se trató quizás de uno de los máximos referentes y el capitán.

Fin de ciclo para Prediger en Colón

Algo ya se presagiaba en el momento que comenzaron las vacaciones el 29 de noviembre pasado, cuando Perro se retiró del predio entre lágrimas. Quizás compungido por no haber logrado el objetivo que se propuso cuando dejó la Liga Profesional para tener su ansiada revancha en el Sabalero o porque sabía lo que se venía.

Sebastián Prediger.jpg Sebastián Prediger no continuará en Colón. @GimnasiaMendoza

Durante el receso mantuvo el perfil bajo y meditó. El llamado nunca llegó y la suerte ya estaba echada. Un Prediger que arrancó en un nivel altísimo cuando el equipo funcionaba bien, pero que luego se desmoró a la par.

Hubo un antes y un después luego de la derrota ante Gimnasia y Tiro, en debut de Rodolfo De Paoli, donde se motró abatido y con las reservas anímicas por el piso. Luego perdió el puesto y pasó a ser uno más. Algo lo golpeó y lo sintió más con el final inesperado por todos en Colón.

Trascendió que fue sondeado por Patronato, pero no hay nada claro. Quiere estar cerca de su casa en Crespo, pero las opciones no serían muchas, por lo que ahora tendrá mucho que definir. Lo cierto es que ya no estará en Colón para el 2025.