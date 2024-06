A poco días de que cierre el libro de pases, Colón hizo sondeos por el extremo Gastón Novero, actualmente en Chaco For Ever. "Si, puede ser. Veremos", dijo

Además del 9, Iván Delfino pretendía un volante mixto y ofensivo para la segunda parte de la Primera Nacional en Colón . El jueves cierra el libro de pases, por lo que la dirigencia acelera en gestiones y en las últimas horas se conoció que hubo sondeos por el extremo de Chaco For Ever , Gastón Novero .

"Puede ser, sí. Hubo un sondeo y hay que ver si se puede arreglar una salida. Recién hoy (por este lunes) me estoy enterando", contó el jugador en diálogo con LT10 AM 1020.

¿Quién es Gastón Novero, el extremo por el que consultó Colón?

Tiene 25 años y es nativo de San Jorge, Santa Fe. Tiene contrato con Chaco For Ever hasta diciembre. En este 2024 disputó 15 partidos y marcó un gol (a Defensores de Belgrano), además de otra una asistencia. "Se me vence el contrato a fin de año. Si está el interés, se llegará a una negociación. No creo que Chaco me quiera retener ante una chance así", acotó el futbolista.

Puede jugar como segunda punta, pero en el último tiempo se viene moviendo por los costados. En este sentido, por el lado de Federico Jourdan no hay tantas variantes, por lo que no sorprende si llegará a ser así.

image.png Colón preguntó condiciones por el extremo Gastón Novero.

"No lo tuve a Iván (Delfino), pero me tiene visto de Las Parejas y Patronato, donde jugué la Libertadores", expresó Gastón Novero, que se ilusiona con esta chance. Por ahora son charlas preliminares, por lo que podría darse una oferta en las próximas horas con negociaciones a contrarreloj. ¿Será Gastón Novero refuerzo sabalero?