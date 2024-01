Sobre todo del medio hacia arriba, donde se esperan más caras nuevas y una de ellas será Nicolás Talpone, de último paso por Estudiantes de Río Cuarto. No es algo que sorprende, ya que el técnico lo tuvo en la pasada temporada.

Tiene 27 años y es un volante polifucional. Delfino lo utilizó en el elenco cordobés de enlace, pero también de doble cinco y hasta por los costados. Viene de jugar 40 partidos y marcador dos goles.

Gol de Nicolás Talpone. Banfield 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1. 16avos. Undécima edición.

Le quedaba todavía un año más de contrato, pero Colón acordó la compra del 100% de pase. Es cuestión de que viaje a Santa Fe para firmar su contrato, pasar la revisión médica y unirse a la pretemporada.

"Sé que mi representante y los clubes han tenido algunas charlas, así que vamos a ver en estos días a ver qué pasa. Yo lo tuve a Iván (Delfino) el torneo pasado, así que nos ha ido bien por suerte. No cumplimos el objetivo que era ascender, pero hemos llegado casi hasta el final", dijo el jugador en las últimas horas en charla con LT10.

"Que un club como Colón se fije en uno es algo muy lindo, para mí y para mi familia, me llena de orgullo por todo el esfuerzo que uno viene haciendo", admitió.

En el final, dijo: "Trato de adaptarme a todas las posiciones, de mitad de cancha para adelante, y soy desequilibrante, creo que tengo mucha entrega, un jugador, digamos, de equipo, quizá no tengo una posición específica, pero sí me gusta jugar suelto de mitad de cancha para adelante, también si tengo que dar una mano, no tengo problemas.