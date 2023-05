Afianzar al tercer volante es la cuenta pendiente, ya que permanentemente Pipo vino probando. El que más jugó fue el paraguayo Carlos Arrúa, pero no descolló. Tomás Galván tampoco mostró más, al igual que Stéfano Moreyra, por lo que en el último tiempo el que se metió fue Andrew Teuten. En este caso, se corrió a la izquierda para que se cierre Juan Pablo Álvarez, que cumplió pero tampoco fue solución.

Es justamente el lugar de la cancha que el técnico quiso reforzar cuando se abrió el cupo por la lesión de Agustín Arcando, pero no había nada potable disponible y por eso prefirió quedarse con lo que tenía. Así las cosas, no sería extraño que ahora asome con chances Laureano Troncoso, que es enganche o mediapunta. Mientras que no sería extraño que Cristian Vega también pueda retornar en la contención.

Gorosito-Colón.jpg Néstor Gorosito todavía no dio pistas de los 11 de Colón. Prensa Colón

Situaciones que se reiteran producto de la ausencia del volumen de juego que en todo momento enfatiza Gorosito. Después la defensa sale de memoria y los puntas también, pese a que ahora andan con la pólvora mojada.

Hay confianza en que Jorge Benítez y Joaquín Ibáñez puedan estar disponibles, por lo que se está pendiente de sus evoluciones. Vale recordar que Colón trabajará hasta el domingo y, luego del almuerzo, quedará concentrado a la espera del choque contra el Ferroviario, que viene de golear en Copa Argentina.