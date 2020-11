Colón ya piensa en Central Córdoba, ¿con variantes?

El Sabalero quizás mostró su mejor versión en este campeonato y sin embargo, se quedó con las manos vacías ante un Rojo que tuvo a su arquero como figura y que no perdonó en las contras. Esto sin dudas dejó disconforme al DT Eduardo Domínguez, que entendió que hay cosas por corregir para que esto no vuelva a pasar, más allá de los merecimientos.

Eduardo Domínguez 1.jpg Eduardo Domínguez ya piensa en el plan que debe desplegar Colón ante Central Córdoba en busca de la victoria en la fecha final de la zona 2 de la Copa Diego Maradona

Es la primera vez que Colón arranca perdiendo y, si bien es cierto que tuvo chances para empatarlo, no pudo y por eso, ahora el cotejo ante el Ferroviario reviste de mucha importancia pensando en lo que viene. Depende de sí mismo para quedarse con el primer lugar, pero para ello deberá ser más infalible en arco rival y recuperar solidez en el propio.

Vale recordar para que dicho compromiso, el DT Eduardo Domínguez no podrá contar con Gonzalo Escobar, que sigue aislado y en buen estado de salud tras dar positivo de coronavirus. Después habrá que ver el colombiano Wilson Morelo vuelve a la titular ante Central Córdoba, más allá de que Luis Rodríguez lo hizo muy bien siendo referencia de área. No anduvo bien Tomás Chancalay, por lo que no será raro que haya algún retoque. Asimismo, Brian Fernández –que marcó su primer gol en el club de sus amores– viene entrando cada vez mejor y recuperando su nivel, en otro dato a tener en cuenta.

Wilson Morelo.jpg Foto: prensa Colón

Ante el Rojo hubo rendimientos aceptables y otros no tanto, lo cual hace pensar al técnico, que no se desespera y apela al convencimiento de los jugadores, que "se acostumbraron a ganar". Se espera en estos días por las recuperaciones plenas de Santiago Pierotti y Tomás Sandoval, que no pueden ser considerados por sendas lesiones.

Una semana corta de trabajo, ya que el jueves el plantel estará partiendo a Santiago del Estero para esperar concentrado el cotejo ante Central Córdoba por el cierre de la primera fase de la Copa Diego Maradona.