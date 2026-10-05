Colón pasó de patear una vez al arco ante All Boys a hacerlo 20 veces con Estudiantes (BA)

Este Colón que a veces impacta y otras decepciona, demostró dos actuaciones muy diferentes en un momento clave. Los números ante Estudiantes (BA) son elocuentes

El Colón de Iván Delfino es capaz de mostrar dos versiones diferentes en cuestión de días. A veces impacta y genera ilusión, y otras decepciona y deja pocas señales positivas. Ante Estudiantes (BA) por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, apareció con una cara que permiten mirar el futuro con algo más de optimismo.

El 1-0 en el Brigadier López fue lo más importante y le permitió al Sabalero quedarse con tres puntos que necesitaba. Pero el resultado, incluso siendo ajustado, no termina de reflejar todo lo que ocurrió durante el partido, ya que fue superior y, sin llegar a desplegar un fútbol brillante, construyó suficientes argumentos como para justificar la victoria.

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Para comprobarlo alcanza con detenerse en las estadísticas. En Floresta, ante All Boys, el equipo prácticamente no había generado peligro: apenas registró un remate y terminó protagonizando una actuación opaca donde lo mejor fue el punto.

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Las estadísticas de Colón y Estudiantes (BA)

La historia fue muy diferente contra Estudiantes. Colón terminó con 20 remates totales y nueve de ellos fueron directamente al arco. Además, tuvo una marcada superioridad en la posesión, con un 65% contra el 35% del conjunto de Caseros, y ejecutó nueve tiros de esquina contra apenas dos de su rival.

Las estadísticas de Colón y Estudiantes (BA).

Los números muestran, entonces, una reacción concreta. No necesariamente hablan de un equipo que haya encontrado su mejor funcionamiento, porque al Rojinegro todavía le faltó claridad en varios pasajes y terminó ganando por la mínima. Pero sí de un conjunto que esta vez buscó, insistió y generó mucho más.

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El desafío para Delfino y sus jugadores será ahora sostener esa versión. Porque Colón necesita dejar atrás esa irregularidad de visitante que lo lleva de una producción casi nula a otra mucho más agresiva en apenas un partido. El triunfo ante Estudiantes fue importante por los tres puntos, pero también puede serlo si funciona como punto de partida para recuperar una identidad que el equipo viene buscando.