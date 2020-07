Comesaña: "No me fui decepcionado de Colón"

El paso de Julio Comesaña por Colón estuvo lejos de ser el ideal, ya que José Vignatti viajó a Brasil, a las pocas horas que Junior debía jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense, para convencerlo de que acepte ser el nuevo entrenador del equipo. La historia ya es conocida, se fue con solo una victoria en su haber y con un equipo que nunca pudo captar su idea de juego.

Comesaña habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre su paso por Colón, analizó el desempeño del equipo luego de su alejamiento, habló de su relación con el presidente Vignatti y también de los rumores que acercan a Guillermo Celis al Junior.

"De ninguna manera me fui decepcionado, estoy agradecido a José Vignatti, me contrataron y estábamos contentos de iniciar un camino. Llegué a Colón en circunstancias especiales, hablé de lo que creo que fueron errores míos. El compromiso con el club y de trabajar en Argentina me llamaba la atención, llegué con un cuerpo técnico desarmado, tendría que haber tomado decisiones", comenzó diciendo Comesaña, actual entrenador de Junior de Barranquilla.

LEER MÁS: "Me siento más cómodo jugando como volante central"

Luego, sobre su salida de Colón, Comesaña afirmó: "Cuando vi que no había posibilidades de hacer cosas importantes no esperé a que me echen, pude esperar a que me echen y negociar algo. Hablé con el presidente y hasta para él era lo mejor. Pero era lo mejor, a Colón le tengo agradecimiento, nadie me maltrató, son cosas del trabajo".

Cuando se le preguntó por el último partido ante Talleres, y sus fuertes declaraciones contra los jugadores, Comesaña afirmó: "Si hable de que alguien desgarrado que corrió mucho, era porque no estaba desgarrado. Tuve roturas de fibras musculares, uno puede correr un poco, pero cuando hace alguna aceleración o freno, el desgarro no le permite jugar normalmente a nadie”.

comesaña Julio Comesaña, actual DT de Junior, se refirió a su paso por Colón y su relación con José Vignatti.

Mientras que sobre si lo sorprendió que ese equipo de Colón llegara a la final de la Sudamericana, Comesaña afirmó: “Cuando lo vi jugar en las últimas etapas de la Copa me dio la sensación que con las limitaciones normales me parecía un equipo. Uno puede pretender más, había una unidad de equipo, estaba jugando más que sus posibilidades. Me gustó cómo jugó”.

LEER MÁS: Colón y Brian Fernández: capítulo con mucha intriga

Más adelante se le preguntó al uruguayo si le interesa Guillermo Celis para Junior, tiró: "Me causó tristeza y dolor, venía de tener poco lugar y es un muchacho sano, buen profesional, sencillo, respetuoso, con temperamento. No es un jugador que se va de la cancha así no más. No lo pedí a Guillermo para Junior, acá en el club me preguntaron por él, esta es su casa, se lo quiere mucho y no le voy a cerrar nunca la puerta. Si él quiere volver, conmigo cuenta siempre, no me dijeron que lo iban a traer, oficialmente no”.

En el tramo final de la charla, el DT de Junior indicó: "Mi relación con Colón es tal que si yo quiero un jugador no ando por atrás. Llamo directamente a Vignatti y le pregunto las condiciones y si hay chances de tenerlo para mi club. No hay ningún inconveniente”.