Con un conforme Pereyra, Colón ya piensa en Nueva Chicago con posibles cambios

Colón no descansa luego de la eliminación en la Copa Argentina y se enfoca en el duelo de la 2ª fecha de la Primera Nacional ante Nueva Chicago en Santa Fe

Colón no para y luego de la eliminación en la Copa Argentina se pone el chip de la 2ª fecha de la Primera Nacional ante Nueva Chicago del próximo lunes, desde las 20, con la meta de ganar el primer partido del año. Pese a caer en los penales ante San Martín de Tucumán , hubo cosas positivas.

Tanto es así que el técnico Ariel Pereyra expuso que se hizo un partido "excelente", algo que se volvió un tema de debate. Por eso se resalta lo que se hizo bien y por eso el grupo no se quedó en los lamentos y dio rápidamente vuelta la página.

• LEER MÁS: El karma que persigue a Colón en la Copa Argentina

Es factible que se produzcan nuevamente variantes, porque quedó claro que Pata acciona en base al rival. Ante Temperley paró un 4-2-3-1 y ante la Gloria un 5-3-2, por lo que no habría que sorprenderse que varíe contra el Torito.

• LEER MÁS: La sorpresiva reflexión de Pereyra en Colón tras la eliminación: "Hicimos un partido excelente"

El panorama de Colón

En Rafaela pidió el cambio Alan Forneris por una fuerte contractura. Le aplicaron hielo en el gemelo, pero no sería nada importante y llegaría sin problemas al lunes. Mientras que el técnico no descartó a Gonzalo Bettini que, si bien finalmente no está desgarrado, tiene una distensión muscular. Habrá que ver cómo evoluciona en estos días para conocer si tiene chances de volver a ser titular. Después, Nicolás Fernández tiene para un tiempo más por la ruptura fibrilar.

Alan Forneris.jpg Alan Forneris terminó con una contractura en Colón, pero llegaría para ser titular. Prensa Colón

El plantel trabajará hasta el domingo por la mañana y en la tarde quedará concentrado a la espera del cotejo del lunes en el Brigadier López, desde las 20, ante Nueva Chicago.