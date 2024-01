Conti se despidió de Colón con un sentido mensaje: "Estoy seguro que volverá al lugar que merece"

La vuelta de Germán Conti a Colón no se dio como lo esperaba. Dejó de lado el contrato más importante de su carrera para ayudar en la lucha por la permanencia, pero el destino no lo quiso. Ahora afronta un nuevo desafío en Racing, que le compró el pase y por eso debe girar la página y mirar para adelante.

La carrera de un jugador es así, pero esto no quita que deje de lado sus sentimientos. Aquellos que lo volvieron un referente e íncono para la gente. Algo que no se compra sino que es innato. Por eso ahora hinchará como uno más, bregando por el retorno a Primera.

A modo de despedida, el zaguero, pronto a poner en marcha su ciclo en la Academia, utilizó las redes sociales para dejarle un mensaje a la gente y el club:

"Es muy difícil despedirme del lugar en el que amo estar, del club al que le di todo, que me vio crecer profesionalmente y sobre todo tener que despedirme en este momento. Volví con ilusiones y objetivos, y aunque el fútbol tiene estos momentos duros, sé muy bien que lo di todo, por eso me quedo tranquilo. No tengo dudas de que nos vamos a volver a encontrar, porque Colón es mi casa, es mi familia.

Gracias a todos los hinchas que siempre me han hecho sentir tanto cariño. Estoy seguro de que Colón va a volver al lugar donde se merece estar".