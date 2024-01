El paraguayo Alberto Espínola confirmó que rompe su contrato con Colón: "Quería una revancha para darle el ascenso al sabalero, pero no me dieron la opción"

En charla con Sol 91.5, el lateral derecho contó qué paso: "Desde que llegue a Colón no percibí un solo sueldo. Presenté una intimación primeramente, como debe ser, y luego nos sentamos a hablar con el tesorero. Me mostraron el interés de pagar, pero charlaron con mi representante y no llegaron a un acuerdo. Esperaba una conversación con el presidente (Víctor Godano), pero no crucé palabras desde que asumió y no mostraton interés de contar conmigo. Esa intención no la vi nunca".

"No vine a hacer una diferencia ecómica en Colón. Igual tengo que agradecerle a Colón, porque me llamaron a la Selección y es importante, pero uno también tiene que ser tratado bien y por eso decidimos dar un paso al costado", agregó el guaraní.

Alberto Espínola confirmó que rompe su contrato en Colón por falta de pago.

Pero insistió: "Colón me pagó el acuerdo en pesos. Que era un porcentaje bajo. El acuerdo que teníamos en dólares es lo que no percibí desde que llegué. El contrato que figura en AFA es el mínimo. Si tomamos la decisión es porque se puede".

En otro tramo, aclaró cómo es el seguro que abona FIFA por la lesión: "Según me explicaron, Colón me tenía que seguir pagando el sueldo y después hacer el trámite para que FIFA le devuelva la plata que me están dando".

"Desde agosto estoy esperando que se pongan al día. Siempre tuvo la predisicposición para solucionarlo. Si me decían que baje el salario para poder quedarme, sin ningún problema lo haría, pero no me dieron esa opción. Quería una revancha devolviéndole un ascenso al pueblo. Pero no me dieron la opción. Son decisiones que tomaron. Ayer (por este martes le mandamos la notificación, pero no tuve respuesta", concluyó.