Damonte fue presentado como DT de Colón: "Hay que ser prácticos, dejar el alma y jugar con el corazón"

"Al hincha lo necesitamos. El miedo a sufrir a veces es peor a veces al mismo sufrimiento y estamos en un momento en el que no se puede ir para atrás y estar pendientes del partido que pasó. Quiero lo que vi ante River. Se los dije a los jugadores. Colón está en un buen lugar en el torneo, haciendo un buen trabajo, pero es verdad que los otros que están peleando también. En el fútbol una jugada te cambia todo. Entonces hay que dejar el alma en cada momento y estar unidos. Sé que la gente va a estar. Arranca una etapa nueva pese a que parezca corta, pero vengo con la ilusión de estar mucho tiempo en Colón . Estoy acá, porque me llena de ilusión. Vengo por que quiero vivir con estos jugadores y no morir. A Colón lo veo jugando en Primera y llegando a los playoff . Ojalá podamos ganar contra Atlético Tucumán para estar en un lugar un poco mejor. Así hasta el final y estoy seguro que Colón se quedará en Primera", apuntó en sus conceptos iniciales.

Luego, comentó: "Lo que me llevó a agarrar fue el plantel, los jugadores, la gente y el llamado de la dirigencia, que me confiaban en mí para este momento. Tener esta posibilidad es muy gratificante para mi y el cuerpo técnico. Vengo a dejar todo lo que tengo. Sé que no es una parada fácil, sobre todo por el momento, por más que sean cuatro partidos. El entrenador anterior, que es Pipo (Gorosito), hizo un buen libro de pases y hay un gran plantel. Tengo herramientas para, en poco tiempo, tratar de meterme dentro y ayudar a que salgan adelante. Son ellos –por los jugadores– los que salen a adelante, porque nosotros no hacemos magia. Hay que ser prácticos y dejar el alma. Jugar con el corazón en la mano. De esa manera es todo más simple. No tengo tiempo para ir viendo quién están un poco mejor y probar. Lamentablemente al horario lo cambiaron y la policía decidió ponerlo a las 2 de la tarde. Es normal y lo entiendo".

Israel Damonte.jpg Israel Damonte puso en marcha su ciclo como DT de Colón.

"El calor es para los dos equipos y tendremos que convivir con eso. Así que feliz de estar acá y defender este escudo. Esperemos que la gente nos acompañe el fin de semana llenando la cancha y alentando. Es la mejor forma de apoyar para sumar los tres puntos y tomar un poco más de aire en la recta final", acotó el técnico.

En otro tramo de la charla con los medios, admitió respecto a su contrato: "Aún no firmé. Llegué a las 16.30. Lo cerramos ayer (por este jueves) de palabra. Seguramente en las próximas horas resolveremos todo".

Más de Israel Damonte, flamante técnico de Colón

"Jugamos de local y es un lindo partido. Hubiera sido mejor jugar en otro horario, porque hará mucho calor y el ritmo es diferente, pero eso no quita que saldremos a buscar el partido. Me gusta que mis equipos tengan seguridad, armando de atrás en adelante, siempre siendo ordenados y luego pensando en el arco rival. No soy un técnico que me guste la intensión de arrancar desde muy atrás. Hay que ser prácticos y darles herramientas a los jugadores, más que nada sobre el rival. Siempre tendremos un plan, habrá que competir y ser picantes. Ganando todo se hace más fácil y se empieza a generar algo buen, contagiando a la gente, que te respalda más. Un motor que se genera. Lo que voy a pedir es entrega y vamos por eso lado. Tenemos buenos jugadores y eso ayuda más", expuso Damonte.

No quedó solo en eso: "Respecto al esquema, uno juega en base a lo que tiene en el plantel. Es diferente cuando lo podés armar y en base a eso decidir. En algún momento jugamos 5-2-3, pero también 4-4-2, pero siempre es en base a las características de los jugadores. Acá tenemos muchos jugadores por dentro y no tantos carrileros, pero hay para jugar con varios esquemas y me gusta tener una referencia de área. Tengo algo pensado, pero nos queda la práctica de mañana (por este sábado a la mañana). Veremos cuál es el mejor esquema. Cuando tenés tiempo de trabajo, me gusta combinar. Eso sí, no quiero llegar y hacer algo loco, sino ir por el lado más simple y emocional, y que el jugador encuentre el camino".

Respecto al encuentro con los futbolistas, consideró: "Tuvimos una charla con todos y en el final pregunté detalles organizativos. Me gusta que los jugadores están cómodos siempre. Uno se quiere adaptar y por eso charlo todos estos temas. No solo en lo que es la concentración sino también en el día a día".

Además, hizo referencia a los que se viene: "No es un fixture fácil, pero en Argentina todos los partidos son complicados. No hay partidos para confiarse. Para mí son todos complicados, aunque sé que hay rivales que al jugador le gusta enfrentar más y es normal. Colón le tiene que ganarle a todos. Es un equipo importante y tiene que ir a arrancarle la cabeza a todos (sic). Los partidos deben jugarse al 100% y todos valen tres puntos. Tenemos rivales directos y me parece que es bueno. Buscaremos sumar en todas las canchas y tenemos equipo. Pero sobre todo acá en casa y tiene que ser el Cementerio de los Elefantes. Hay que dejar el corazón y animarse. Mis jugadores siempre serán los mejores".

En el final, tiró: "Estoy feliz. Es un gran desafío en mi carrera. Esta es la chance y no sé si habrá otra. Me quería subir a este tren y me identifico con el plantel y la gente. Con lo que es Colón. Se entiende el momento y el enojo de todos. El jugador a veces cuando está enojado eso lo transforma en ganas para ir por más. Estoy en un buen momento y sé que podemos salir adelante. Hay que ir partido a partido. Primero está Atlético Tucumán y hay que cortarle la pata (sic). Colón está en un momento para dar. Jugar con el corazón. No hay que sacar sino dar. Todos".