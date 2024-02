Delfino: "Estamos sacando resultados sin tener rendimientos convincentes"

"Estábamos incómodos ya que no supimos hacernos cargo del protagonismo, no se sabía cuál era local y visitante, no le quiero sacar méritos al local. Pero creo que el gol llegó en el momento justo, es por la características de los jugadores que tenemos. En el torneo de la Primera Nacional la pelota parada es muy importante. No sé si terminamos sufriendo, pero sí apretados por un gol de otro partido", comenzó diciendo Iván Delfino, tras la victoria ante Almirante Brown.

En cuanto a la validez del triunfo como local, Iván Delfino dijo: "Estos tres puntos valen tres puntos, desde lo anímico mucho más. Yo tomo decisiones, elijo colores y tienen que estar preparados cuando les toque. La línea defensiva lo hizo muy bien, Ezequiel Herrera conoce el puesto, Fabián Henríquez jugó como marcador central en Godoy Cruz. Seguimos construyendo con los resultados a favor, y eso nos da un poco más de confianza para hacer lo que estamos haciendo. A veces sale y otras veces hay que cambiar para que se pueda acomodar".

Sobre los ingresos en el segundo tiempo de Alexis Sabella y Axel Rodríguez, indicó: "El último cambio del Kily Vega fue faltando tres o cuatro minutos, el segundo esquema que utilicé lo veníamos practicando, tuvimos más juego e intensidad. Prediger encontró intérpretes más rápidos con Talpone y Sabella, con explosión por afuera. En el primer tiempo tanto Javier (Toledo) como Braian (Guille) hicieron un esfuerzo enorme, un gran desgaste porque el equipo estaba corriendo mal. Con la dinámica de Talpone y el buen pie de Sabella lo pudimos corregir, las pelotas que recuperamos fueron rápidas para adelante. Tenemos que tener más tranquilidad, ya que de una jugada nuestra en ofensiva llegó el gol de ellos".

Colón Jourdan.jpg Télam

"Vivo de mis decisiones, si supiera cuál es buena y cuál es mala me estaría dedicando a otra cosa. Esto es competencia, son 30 jugadores, todos quieren estar, yo pienso en lo mejor para el equipo, con las características de los jugadores, son lindos problemas. Estos problemas son hermosos, el equipo está bien, el grupo está bien. Veremos, falta un montón. Veníamos de los amistosos de generar y no marcar, pero es trabajo, y que los jugadores sigan agarrando confianza, para seguir sumando de a tres que es lo que nos va a dar más seguridad", destacó en otro tramo Iván Delfino.

También opinó sobre el marco de público que tuvo el Brigadier López, y dijo: "Es hermoso, es algo que había soñado, ojalá pueda seguir este camino hasta fin de año. La gente de Colón y el club es atrapante, dentro de lo que puedo lo estoy disfrutando del otro lado, no tanto del lado de entrenador".

Opinó de Ezequiel Herrera y Alexis Sabella, quienes llegaron desde San Lorenzo y debutaron en Colón, e Iván Delfino dijo: "Sabella venía con más participación, Ezequiel tuvo su debut en Primera el año pasado, luego quedó relegado. Juegan muy bien, Sabella juega muy bien, a Herrera vamos a tener que acomodarlo a la categoría, hizo un buen tándem con Federico Jourdan".

Se lo consultó sobre la fortaleza que comienza a mostrar Colón de local, y reveló: "Siempre es bueno hacerse fuerte de local, esto es largo, es bueno arrancar así, las mesetas siempre están en torneos tan largos. Nosotros estamos sacando resultados sin tener rendimientos convincentes, todos tratarán de hacerse fuertes de local".

Por último, se le preguntó por la particularidad de enfrentar ahora a Patronato, a quien dirigió, y Delfino tiró: "Me tocó enfrentar a muchos equipos que me tocó dirigir, no es la primera vez que lo voy a enfrentar, una vez que arranca el partido no te entra otra cosa en la cabeza que no sea ganar, siempre me trataron bien y soy agradecido de esas cosas".