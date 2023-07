Desconcierto en Colón: polémica por la inclusión de Farías y Gorosito se llamó a silencio

LEER MÁS: Cristian Vega habló sobre la situación de Farías en Colón

Pero lo que ocurrió este domingo en La Paternal fue una imagen fiel del gran desconcierto que hay en el mundo Colón. Se generó una gran polémica en la previa del partido ante Argentinos, ya que estaba todo dado para que Facundo Farías no juegue, como consecuencia que es inminente su venta al Inter Miami de Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos.

Sin embargo, Facundo Farías, como había adelantado UNO Santa Fe, apareció entre los 11, y para colmo tuvo la chance para de despedirse de la mejor manera, con un gol, pero el arquero Alexis Martín Arias le detuvo un penal en el arranque del complemento, cuando el partido entre Colón y Argentinos estaba empatado 0-0.

Argentinos Colon Facundo Farías.jpg

Una vez que Argentinos se puso en ventaja con el gol de penal del paraguayo Gabriel Ávalos, Néstor Gorosito decidió reemplazarlo, en lo que podría haber sido la última imagen de Facundo Farías con la camiseta de Colón, por lo menos en esta etapa de su carrera.

El mismo Facundo Farías dejó en claro el desconcierto que reinó antes del partido por su inclusión entre los 11 de Colón, al declarar: "Fueron unos días movidos. Más que nada ayer (por este sábado). El cuerpo técnico decidió que no viaje y mis compañeros me dijeron que no juegue, pero por otro lado se determinó que viaje y sea titular. Son cosas complicadas a veces y me voy un poco caliente por lo de hoy (por este domingo), así que pedirle disculpas a la gente, porque necesitamos sumar y me tocó el errar el penal. Quizás con poca comunicación desde arriba, que pudo ser más ordenada".

Cristian Vega, en conferencia de prensa, indicó sobre Facundo Farías: "Es un momento incomodo para todos, porque Facundo tras la oferta que tiene está muy ilusionado. Los compañeros y el cuerpo técnico el dijimos que no juegue, pero llegó la orden de que debía jugar".

Mientras que Paolo Goltz, también disparó: "Se viven muchas situaciones atípicas en el club con jugadores que se van, que se quedan, que no sabemos si se van, si van a jugar, eso complica un poco".

Por su parte, Néstor Gorosito se llamó a silencio, aprovechó que los medios estaban en la sala de conferencia de prensa con Cristian Vega para subirse rápido al micro que trasladó a los jugadores de Colón. Las lecturas que se hicieron desde La Paternal dieron cuenta de una molestia del DT con la situación que se vivió en torno a Facundo Farías, mientras que otros consideraron que no quiso dar la cara ante un momento de desconcierto total desde lo deportivo, que lo tiene a su equipo en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. ¿Se jugará su puesto Pipo en los dos últimos partidos del certamen?