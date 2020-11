Domínguez se fue con "bronca" por el empate de Colón

"El resultado me parece que está bien. Obvio que, si nos quedamos con el final, parecía que Independiente merecía más, pero se juegan 90', no solo 20'. Después que sacamos la ventaja, prácticamente no nos llegaron. En el segundo tiempo también estaba parejo, pero es verdad que en el final ellos merecieron el empate. Si bien es cierto que tuvimos la chance de ganarlo en el final, que nos empaten a los 44' no es bueno", apuntó el conductor sabalero en conferencia de prensa virtual.

INDEPENDIENTE COLON 54.JPG Eduardo Domínguez valoró que, pese al empate con Independiente, Colón sumó cuatro de seis posibles. Gentileza: Rubén Paredes

Pero el balance no quedó solo ahí: "Nos queda ese sabor de haber estado cerca de la victoria. Pero lo importante es que sumamos y ahora tenemos tres partidos seguidos en casa, donde nos haremos fuertes".

Para algunos, Eduardo Domínguez falló en los cambios, porque indefectiblemente el equipo se replegó cuidando el resultado, ya que culminó jugando sin delanteros. Entonces ante la consulta, el técnico argumentó: "Buscamos una mejor contención en el medio, porque ellos buscaron presionar. Nos costó ubicarnos en el campo en ese momento y después prácticamente corrimos de atrás, que no es lo que buscamos. Pero esto es fútbol y tenemos revancha rápidamente".

En el final, admitió que "sin dudas que hay bronca, pero hay que seguir. Tuvimos una linda posibilidad, pero la sensación de haber sacado cuatro de seis puntos y como visitante es muy bueno".