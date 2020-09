Colón sigue adelante con los trabajos en el predio Ciudad Fútbol mientras espera la confirmación sobre la vuelta del fútbol, que por ahora solo trae hipótesis. Por lo pronto, se busca la óptima preparación física para luego dar lugar a los ensayos futbolísticos cuando llegue la habilitación de AFA. En pocas palabras, se está en una pretemporada producto de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, el entrenador Eduardo Domínguez va generando su idea, por ahora sin refuerzos.

El DT esperaba contar a esta altura con algunas caras nuevas, pero por diversos motivos, más que nada económicos, por ahora no pudo ser posible. Por lo que se pudo saber, no son muchas las piezas que quiere, porque cuenta con un plantel que era largo y que, pese a las salidas del pasado 30 de junio, quedó con variantes. Es un aliciente si se tiene en cuenta que no hay demasiado margen un mercado donde lo que no abundan son los jugadores con cartel sin dinero a cambio.

cOLÓN entrenamiento.jpg El plantel sigue trabajando en lo físico en el predio. Prensa Colón

También hay que ver si Eduardo Domínguez pretende contar con todos. Más que nada por los rumores que hay sobre que no serían prioridad el defensor Rafael García y el volante ofensivo Agustín Doffo. Una situación que todavía no deja certezas, pero que quizás comience a dilucidarse en los próximos días. Además, dependerá también si es que no se va nadie por una transferencia.

Independiente quiere a Rafael Delgado, pero solo mediante un préstamo, algo que no satisface a Colón. Los trascendidos en torno a Alex Vigo se apagaron y Atlético Tucumán ya dejó en claro que no está interesado en Luis Rodríguez.

Alex Vigo.jpg Por ahora, no hubo más rumores sobre una posible salida de Alex Vigo. Prensa Colón

¿Qué andaría faltando? Esta semana el presidente José Vignatti vaticinó que uno de los refuerzos estaba al caer, sin embargo no se conocieron detalles. Esto se debe a que, como sería extranjero, la logística de traslado se transformó en un escollo. De igual modo, sería más que nada una apuesta.

Con las partidas de Fernando Zuqui, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia el medio quedó despoblado y ahí es donde estaría el foco de Eduardo Domínguez. Un jugador de características combativas y uno de mayor verticalidad asomarían entre las pretensiones. También se estaría tras los pasos de un central.

Federoco Lértora.jpg Hoy el volante central por naturaleza es Federico Lértora y por eso el DT buscaría refuerzos en ese lugar. Prensa Colón

Después, en el arco se arreglará con Leonardo Burián e Ignacio Chicco, y arriba es donde más opciones tiene. Un problema que todos los técnicos quieren tener, sobre todo para tener a quién elegir. A cada sector habrá que sumar a los chicos de las inferiores que fueron promovidos a trabajar con la Primera División.

Independiente de lo que piensa que le hace falta, Eduardo Domínguez sabe que cuenta con un grupo con variantes y eso lo deja por un lado tranquilo en caso que haya que empezar otra vez a jugar. Muchos ya conocen su idea y busca potenciarla, pero está claro que si es con algunos de los nombres que le solicitó a la dirigencia, mejor.