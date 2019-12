Técnicos que ya se bajaron en la carrera por ser DT de Colón

Pablo Lavallén ya no es más el técnico de Colón. Si bien es cierto que tenía contrato hasta junio de 2020, llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo y se despidió del plantel después de la derrota del viernes ante Aldosivi en Santa Fe en una actuación polémica y falta de compromiso.

Por eso el entrenador de la reserva, Pablo Bonaveri, en dupla con Ariel Ferraro, tomarán las riendas para afrontar el último partido del año ante Arsenal el próximo jueves en Sarandí, desde las 21, en el pendiente de la 13ª fecha que fue postergado en su momento por la participación en la Copa Sudamericana.

Ante un escenario complicado, ya que el equipo quedó al borde de la zona de descenso, los dirigentes encabezados por el presidente José Vignatti quieren bajar el margen de error de evitar "pruebas" para dar un golpe de efecto y contratar a un técnico que sepa encarar este barco que por ahora no endereza su rumbo.

vignatti 1.png

La danza de nombres crece todos los días, sin embargo, hay más dudas que certezas al respecto. El dilema está en sí ir en busca de uno desocupado o alguien con trabajo. Lo económico cuando se trata de un equipo del interior es preponderante y no quedará otra que ir fuerte para intentar seducir.

Hay algunos apellidos que trascendieron que son más irreales que otra cosa, como Gabriel Heinze y Gustavo Alfaro, pero hay otros con un panorama más terrenal. Eso sí, los que pintaban para ser prioridades ya se habrían bajado de la propuesta.

beccacece_862x485 1.jpg

El que picó en punta fue Sebastián Beccacece, que llevó a Defensa y Justicia al subcampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores. Esto le abrió las puertas para agarrar Independiente, donde las cosas no le fueron bien y terminó yéndose. Los directivos intentaron un acercamiento, pero al parecer habría desestimado la oferta.

Ariel Holan sonó también, pero está especulando con una oportunidad del exterior. ¡Casi descartado! La figura que sacudió la estantería es Ramón Díaz, con precedentes que le dan la derecha, pero tendría intenciones de quedarse en Buenos Aires y, por si fuera poco, tiene un salario sideral para las posibilidad de Colón.

Zielinski Ricardo Zielinski había sido el nombre que copó los medios, pero la realidad es que no estuvo en los planes

Queda entre los trascendidos Ricardo Zielinski, pero la gran performance en Atlético Tucumán, sumado a su buen acuerdo, le restan porotos. No estaría desestimado igual. La cuestión es que por ahora no hay nada cerrado –o por lo menos nada cocinado– y en Colón saben que no se puede dar muchas vueltas al respecto porque el tiempo apremia.

Quizás se deje esta vez un poco de lado la meta de buscar a alguien joven y con ideas revolucionarias por un DT con pergaminos. Pero no es excluyente. Lo cierto es que no se puede arriesgar más y Vignatti y compañía está en la persecución que así sea.