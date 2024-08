El desplome de Colón se agudizó en la segunda mitad de la Primera Nacional

Algo pasó en Colón a partir de la fecha 14 cuando perdió contra Defensores de Belgrano, que en aquella ocasión venía siendo el inmediato perseguidor. Fue un antes y un después, porque no volvió a ganar de visitante . La última vez fue ante Brown de Adrogué 4-0. Al menos tenía la fortaleza en Santa Fe.

Sin embargo, se notaba que el rendimiento venía en baja, a punto tal de superar en caso por ejemplo a Chaco For Ever y Atlético de Rafaela muy con lo justo y apenas con la chapa. Pero la cosecha de visitante era el gran problema. Por eso, se pensaba que el receso podía venir bien para intentar volver al cause del comienzo, donde arrollaba a todos, y potenciarse con algunas incorporaciones, pero lejos estuvo de pasar eso. Todo lo contrato, fue todavía peor.

Los números marcan la merma de Colón en la segunda mitad del torneo

En este sentido los números son lapidarios y no mienten. Al cabo de las primeras 19 fechas de la Primera Nacional, el Sabalero solo perdió dos encuentros: ante Gimnasia de Mendoza de visitante 2-0 y contra Defensores de Belgrano 1-0.

salida colón mitre.jpg Para Colón fue un antes y un después la segunda mitad de la Primera Nacional, donde la cosecha se vino a pique. UNO Santa Fe | José Busiemi

Llegó el descanso de dos semanas y se llevaron a cabo nueve encuentros y ya cayó en cinco: cuatro fuera de Santa Fe y el fin del invicto en el Brigadier López ante Mitre. Claramente el mensaje de Iván Delfino dejó de llegarle al plantel, que también se vino a pique en lo futbolístico.

La dirigencia decidió no darle más margen y cortó el ciclo para la asunción de Rodolfo De Paoli, que tomó un fierro caliente y no tuvo el mejor inicio. Habrá que ver si ante Gimnasia de Mendoza y con su gente logra enderezar este barco antes que termine de tumbar.