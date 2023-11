Israel Damonte tomará la palabra antes del choque clave ante Talleres

La era de Israel Damonte al frente del plantel de Colón arrancó con triunfo sufrido y necesario ante Atlético Tucumán, pero fue el único equipo del pelotón del fondo de la tabla anual de la Liga Profesional que no pudo sumar ni siquiera un punto, con lo cual Unión le sacó uno con su empate ante Lanús, mientras que los grandes ganadores fueron Huracán y Sarmiento, que dieron el batacazo ante River y Newell's, de visitante, respectivamente.

Damonte.JPG Télam

"Sabíamos a dónde llegábamos. Que no era una parada fácil. Colón es un club tentador y tiene un gran equipo. Vi varios partidos, donde había jugado bien, sobre todo de local, ya que de visitante le costó, pero notábamos que tenía un buen plantel, además de su enorme hinchada. Obvio que no era fácil, pero no lo dudé. Es mi forma de ser, de encarar siempre los problemas sabiendo las armas con las que contás. No lo veo imposible y en el fútbol a veces pasan cosas. En nuestra cancha tenemos un plus de la gente", remarcó en las últimas horas Israel Damonte en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).

Por lo que trascendió, Israel Damonte tendría pensado brindar una conferencia de prensa este viernes en el Predio 4 de Junio, luego de la práctica matutina. La misma tendría como fin brindar un mensaje esperanzador, tranquilizar y de aliento de cara al partido decisivo que jugará Colón ante Talleres, que determinará en gran parte su futuro en Primera División.