El técnico de Colón y sus jugadores perdieron la brújula

Colón perdió la brújula, el equipo no tiene rumbo y el técnico ya no logra imprimirle su sello. No posee una identidad de juego y además no logra imponerse ante sus rivales. Cuando asumió, Néstor Gorosito potenció al plantel, se observó una mejora marcada, en lo futbolístico y en lo físico. Pero ese progreso, ya no es tal y todo es confusión.