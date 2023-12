En charla con el programa El Imán que se emite por Sol 91.5, dejó su postura sobre este descenso y no claudica: "Mantenemos la candidatura, eso nunca estuvo en discusión. En el comienzo tuvimos que hacer dos planteos respecto si el equipo se quedaba en Primera o no. Pero estamos más firmes que nunca".

"En esa gestión donde se sale campeón, yo formaba parte de la subcomisión de fútbol que se armó con gente por fuera del club. A partir de que salimos campeones, nos limpiaron. Sabíamos que iba a terminar todo mal con los jugadores y Eduardo (Domínguez), y pasó. En el fútbol no hay casualidades sino causalidades y, cuando te come la soberbia y el personaje, te creés más importante y pasa esto. Si uno se pone a mirar, Colón siempre estuvo peleando en las zonas bajas. El campeonato fue la excepción, donde Eduardo fue 99% el responsable. Cuando volvió la vieja política se retornó al lugar de siempre y a lo que pasó ayer (por este viernes) con el descenso", argumentó.

Pero no quedó solo ahí la critica para la gestión de José Vignatti: "Rompieron todo lo que se había armado y pasó lo que pasó. Sin dejar de reconocer su trayectoria y lo que le dio al club, no sé qué se le pasó por la cabeza a José para equivocarse tanto ".

¿Se viene una unidad?

En otro tramo de la charla, Abraham sorprendió con una noticia: "Ya estoy trabajando para tener una reunión con la gente de las otras listas. Me parece que es el momento para que nos sentemos todos juntos en una mesa y tratemos seriamente cómo sacar esto adelante. No es que cada uno diga desde su lugar personalista lo que quiere hacer. Hay que unificar criterios y tratar ponernos de acuerdo. Lograr el consenso sería buenísimo. Voy a tratar de convocar esta reunión para mañana a la tarde (por este domingo). Esto es urgente. Si nos podemos reunir todos, sería genial. Hay que hacer un renunciamiento de todos y decir «muchachos, estamos en este lugar y entre todos veamos cómo seguimos». Si se puede lograr, sería genial. A parte la gente lo está reclamando. De mi parte, estoy abierto para charlar, porque somos todos de Colón. Podemos tener diferentes visiones, pero para ser presidente tenemos que amar el club y hay que buscar cerrar ideas".

Gustavo Abraham.jpg Gustavo Abraham convoca a las otras listas en Colón para buscar la unidad.

"No se pueden adelantar las elecciones, porque incluso no están oficializadas las listas. No es posible técnicamente, pero primero vamos a tratar primero en ponernos de acuerdo", resaltó.

Mientras que en final, adelantó: "Hay un escenario con cinco listas, donde tengo el dato que una de las listas del oficialismo, la que encabeza (Gustavo) Ingaramo, se bajó. Pasa que hay gente del oficialismo en dos listas, la otra es la de (Víctor) Godano, donde está (Álvaro) Leites, que estaba a cargo del fútbol de Colón. Veremos qué sucede con el resto".