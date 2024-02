Prediger: "Tenemos que estar preparados porque falta un montón"

LEER MÁS: Todo el color de la previa de Colón ante Almirante Brown

"La gente sabe que somos un equipo nuevo, somos los responsables y a los que nos toca salir a la cancha, tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevar a Colón a lo más alto, mientras buscamos el equipo, esa es la realidad, tenemos que estar preparados porque falta un montón", agregó Sebastián Prediger sobre lo que viene demostrando el equipo en los primeros partidos de la Primera Nacional.

En cuanto a lo que dijo Iván Delfino de rodearlo con Nicolás Talpone y Alexis Sabella, opinó: "Porque estoy viejo (risas). Me da mucha confianza y tengo la suerte de jugar con compañeros que dejan la vida, eso me motiva para dejar todo en los partidos y aportar lo que me toca como volante".

Más adelante, remarcó: "Lo digo todo el tiempo, no es que quiero mandar un mensaje de calma. Hace 30 días que nos conocemos, jugamos cinco partidos, dos amistosos y tres oficiales, tenemos que llevar a Colón y lo tenemos claro. Cuando salimos a la cancha y con este marco somos uno más. Pero tenemos que aprovecharlo, jugamos mal el primer tiempo, muy trabado, muy físico, muy lento, mucha segunda pelota, en el segundo tiempo encontramos mejor funcionamiento, todos tenemos que estar preparados, eso quedó claro en el segundo tiempo".

"Iván Delfino es muy claro, estamos entrenando para salir jugando, para tener funcionamiento, pero lleva tiempo, tuvimos dos lesionados en dos partidos, mientras tanto hay que tirarse de cabeza, no es venta de humo, cuando no se puede jugar hay que dar lo otro", cerró Sebastián Prediger, tras el triunfo ante Almirante Brown.