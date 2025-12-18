Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en Uruguay

Colón tiene todo listo para instalarse, del 19 al 24 de enero en Paysandú, Uruguay, para continuar la pretemporada y disputar amistosos

18 de diciembre 2025 · 17:09hs
El camino hacia la próxima Primera Nacional empieza a tomar forma en Colón, que ya tiene definido su cuartel general en Uruguay para continuar la pretemporada. Un punto clave dentro del plan de trabajo que el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán viene diagramando para potenciar la preparación.

El Sabalero se instalará en Paysandú entre el 19 y el 24 de enero, ciudad que funcionará como centro de operaciones durante una semana intensa, pensada para afinar sociedades, aceitar el funacimiento y darle rodaje a la formación.

Colón, con todo listo para ir a Paysandú en enero

La posibilidad de trasladarse al vecino país terminó de inclinar la balanza tanto para el mánager Diego Colotto como para el entrenador Ezequiel Medrán, quien desde el inicio del ciclo había señalado como prioridad salir de Santa Fe en busca de rodaje antes del inicio de la temporada. El escenario, además, resultó inmejorable para la dirigencia: Colón no deberá afrontar gastos durante la estadía.

La agenda incluirá una serie de partidos amistosos, pruebas fundamentales para medir rendimientos individuales y colectivos. En cuanto a la logística, la delegación rojinegra se alojará en el Hotel Paysandú de cuatro estrellas. Si bien aún falta la confirmación, habría encuentros ante Juventud de Las Piedras y Paysandú FC.

Col&oacute;n se alojar&aacute; en hotel cuatro estrellas en Paysand&uacute;.

Colón se alojará en hotel cuatro estrellas en Paysandú.

La pretemporada entra así en una fase más exigente y específica, con fútbol, competencia y decisiones por delante. Uruguay aparece en el horizonte como el escenario donde Colón buscará respuestas y certezas, mientras el nuevo ciclo sigue sumando kilómetros, rodaje y contenido.

