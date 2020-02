Colón completó una tanda de doble turno en el predio Ciudad Fútbol este martes con miras al cotejo del sábado en el Marcelo Bielsa, desde las 21.45, ante Newell's por la 21ª fecha de la Superliga. El entrenador Diego Osella rompió el molde trabajando por la mañana en el aspecto físico y por la tarde en movimientos tácticos y futbolísticos, pero sin un fútbol formal como para ir dilucidando en una probable formación titular.

• LEER MÁS: Colón: ¿Cambiar el esquema para potenciar los intérpretes?

Llamó la atención la nueva disposición, ya que lo normal es que las tareas sean por la mañana. Quizás está buscando implementar algo más ante este difícil momento, que lo tiene en zona de descenso tras la victoria de Aldosivi como visitante ante Huracán. Si bien es cierto que eso juega en la cabeza, la realidad es que resta mucho camino por delante y hay confianza en levantar para tomar respiro en los promedios.

Ahora se viene una dura prueba en Rosario, máxime si se tiene en cuenta que solo sumó un punto de visitante en la temporada y hace 22 partidos que no gana fuera de Santa Fe. En consecuencia, habrá de una misión por delante y, en caso de romper con esta malaria, se podría generar una gran inyección anímica. La mentalidad es esa y se labura en consecuencia.

• LEER MÁS: Se desató la polémica por los pocos entrenamientos del plantel de Colón

El DT no contará con Alex Vigo, suspendido por llegar a las cinco amarillas. El que parte como principal reemplazante es Gastón Díaz, por ser el lateral derecho por naturaleza que hay en el grupo. Sin embargo, durante la mañana habría sentido una molestia en una de sus rodillas y estaría en duda. De todas maneras hay que clarificar el escenario, ya que también se barajan otras posibilidades, que ahora crecen ante esta situación.

Se esperar por su evolución y en caso que no llegue –o no necesariamente– podría debutar una de las caras nuevas para este semestre, Bruno Bianchi y que Emmanuel Olivera se corra para marcar la punta. Una variante que se viene manejando desde la reanudación. Después, hay que ver si se recuperan Christian Bernardi y Braian Galván, que no estuvieron en el empate ante Racing en el Brigadier López.

• LEER MÁS: En un Colón sin gol, el goleador no puede faltar

¡Pero ojo! Es muy probable que haya otras variantes. Rodrigo Aliendro y Gabriel Esparza cuentan con muchas chances de estar de la partida en la Cuna de la Bandera, pero se trata más de una presunción de algo concreto, ya que Osella no paró un equipo. Por eso habrá que ver cómo es el día a día.

• LEER MÁS: Vignatti viajó a Estados Unidos para intentar cerrar otro negocio para Colón

Es muy probable que este miércoles ya se tengan más certezas al respecto y cuál puede ser el plan. A Colón ya no le alcanza con empatar y por eso se irá en busca de los tres puntos ante el elenco de Frank Kuldeka. El tema es ver cómo. A esperar.