Lastimosamente se va sin dejarle nada al club. Hubo algunos llamados para intentar una renovación, pero sin la formalidad necesaria y por eso se llegó a este desenlace. Una parte del patrimonio que se deja ir, como Stéfano Moreyra, que ya fue presentado en Instituto.

Decisiones que tomó la anterior comisión y que la nueva no pudo resolver por falta de tiempo. El pibe de Reconquista igual se lleva los mejores recuerdos, ya que fue en el Sabalero fue donde debutó y se afianzó como profesional.

Es así como, pronto a jugar en su nuevo club, utilizó las redes sociales para dejar un mensaje de despedida: "Hoy me toca despedirme de no solo de una institución sino del club que me abrió las puertas a lugares que siempre soñé!! Gracias totales a @colonoficial también a todos los que me toco compartir en estos 4 años y medio de momentos duros, adversos ,pero sacando lo mejor de cada momento como aprendizaje. También me llevo momentos increíbles que pasamos juntos!! Agradecerles a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, cuerpo médico, utileros, a los auxiliares, la gente de mantenimiento y la gente de la pensión, no me quiero olvidar de nadie…

Mi familia y yo estamos agradecidos porque siempre nos hicieron sentir parte y cómodos, de todo corazón gracias al pueblo sabalero!!!".