Goltz: "Se están viviendo situaciones muy atípicas en Colón"

"El técnico y los compañeros no queríamos que juegue Farías, llegó la orden desde arriba"

En diálogo con TNT Sports luego del partido, Paolo Goltz comenzó diciendo: "Es una cancha que parece más chica, ellos están acostumbrados, de igual manera tuvimos chances muy claras para marcar, también tuvimos el penal para ponernos en ventaja, luego llega el penal para ellos con las que nos terminan ganando el partido. No nos gusta perder, pero sabemos que los fallos arbitrales nos vienen complicando partidos claros, y sentí desde adentro que hubo muchas divididas, el penal, no sé qué vieron ustedes. Nos sentimos a veces con mucha importancia, quizás no es del partido de hoy, la sentimos en partidos anteriores y la volcamos en el partido de hoy".

https://twitter.com/ColonOficial/status/1680776633840459778 #TorneoBinance • Fecha 25



Imágenes del partido



Argentinos Juniors 1 - 0 Colón pic.twitter.com/4ICpywFXwe — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 17, 2023

"Duele, también se viven muchas situaciones atípicas en el club con jugadores que se van, que se quedan, que no sabemos si se van, si van a jugar, eso complica un poco. Nos están convirtiendo, es aguantar el cero y tratar de convertir las que tenemos", agregó Paolo Goltz sobre la derrota de Colón frente a Argentinos.

Y Paolo Goltz, agregó: "Es fundamental para Colón vender jugadores, no recuerdo cuántos se fueron. Sabemos que el club necesita vender. Se están dando situaciones atípicas que se van jugadores faltando cuatro fechas, y en la situación en la que estamos no es lo mejor. Son jugadores que fueron importantes se fueron faltando tres o cuatro fechas y así es muy difícil".