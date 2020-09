Gonzalo Piovi sería refuerzo de Colón

Si bien la prioridad para Eduardo Domínguez era sumar un volante central y otro que juegue por las bandas, la realidad indica que en su momento pretendió reforzar la defensa con un marcador central. Luego esa idea se fue diluyendo ya que el plantel de Colón cuenta con cuatro zagueros (Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael García y Facundo Garcés) y el pensamiento era darle una chance a Garcés quien firmó su primer contrato como profesional.

No obstante, en las últimas horas surgió la información respecto a que la dirigencia de Colón estaba cerca de sumar su primer refuerzo. Se trata de Gonzalo Piovi de 25 años que se puede desempeñar como marcador central o lateral por izquierda. Domínguez no cuenta en el plantel con un central zurdo y ese sería el motivo por el cual daría el ok para que se incorpore al Sabalero.

Piovi es uno de los tantos jugadores que volvieron de sus préstamos en otros clubes y no son tenidos en cuenta por Sebastián Beccacece en Racing. Junto a otros compañeros que están en su misma condición, el defensor viene entrenando diariamente en el predio Tita Mattiussi, aparte del plantel principal. Pero su permanencia allí parece acercarse a su final.

Según le confirmaron a Racing de Alma, Racing avanzó en negociaciones por el préstamo del futbolista a Colón. Las charlas entre los dirigentes de ambos clubes comprenden una cesión hasta diciembre de 2021, sin cargo y con una opción de 1.000.000 de dólares por la mitad de la ficha.

Actualmente, Piovi tiene contrato hasta junio de 2022 con la Academia, pero la idea del club es extendérselo seis meses más. Es decir, hasta diciembre de ese año. Racing, en tanto, posee el 65% de la ficha que le adquirió a Argentinos en cerca de 950.000 dólares (el resto lo conserva el Bicho).

El futbolista que puede jugar de lateral izquierdo o central nunca pudo consolidarse en Racing y, por lo tanto, ya fue cedido en dos ocasiones. Primero a Gimnasia y luego a Defensa y Justicia. Al Halcón había ido con una opción de 1.100.000 dólares por la totalidad del pase, la cual no fue ejecutada por el club de Florencio Varela.

Piovi no tiene lugar en Racing porque sus dos puestos están bien cubiertos por Eugenio Mena, Alexis Soto (laterales por izquierda), Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez y Lucas Orban. En la última temporada con la camiseta de Defensa y Justicia apenas disputó nueve partidos.