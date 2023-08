El DT de Colón, Néstor Gorosito, resaltó la actuación en el triunfo ante Independiente y que insiste en sumar un 5. Contó qué jugadores pidió y no llegaron

A la salida de los vestuarios, Pipo analizó los 90': "En el primero nos apresurábamos en tres cuartos y después Independiente trató de jugar más lejos de su arco. Pero jugamos igual, a mi entender, un buen partido en una cancha y rival diferente. No hay que olvidar que Independiente es un grande y jugamos bien. Esperemos seguir así con nuestra gente el viernes y ganar otra vez ".

Luego, hizo referencia al penal de Wanchope y la salida de Paolo Goltz: "Ramón patea y no hay problema. Hay veces que pasan estas cosas y Paolo estaba mareado y le dieron algunos puntos. Así que esperamos se recupere".

En otro tramo de la charla con los medios, habló de que no existe un receta específica para este cambio: "No hay algo en particular. Hay jugadores que juegan bien y listo. Rubén (Botta) y Favio (Álvarez) lo hacen, pero tienen que hacerlo mejor y su juego potencia al equipo".

Respecto a la inclusión de Jorge Benítez, expuso: "El otro día ante Lanús, creía que Piero (Santiago Pierotti) contra los centrales, podíamos explotar las bandas. Cuando entró Conejo lo hizo bien, con jugadas de gol y creíamos que ante Independiente se podía jugar a las espaldas. Entonces preferimos tener el rebote de Conejo tratando de atacar por adentro con los volantes".

"Antes la perdíamos fácil y los defensores no alcanzaban a salir, entonces nos costaba mucho. Me gusta jugar bien a la pelota y los chicos lo hacen bien. Es una alegría para todos. Toledo, que vino como refuerzo, gritaba de afuera como si fuera toda la vida de Colón y a esas cosas les damos mucha importancia. Me pone contento el rendimiento de Chicho (Stéfano Moreyra), que jugó muy bien", acotó el conductor sabalero.

Pipo Gorosito 1.jpg Pipo Gorosito analizó el triunfo ante Independiente y reclamó por más refuerzos en Colón.

Luego, hizo alusión al mercado de pases y a los nombres que faltan: "No sé nada. Lo que sí, los necesitamos sí o sí cuando antes, porque cuando no te das cuenta termina todo".

Volviendo a lo deportivo, Pico consideró: "Nada te tranquiliza, porque si perdemos la semana que viene empezarán las especulaciones. Falta una eternidad. Estamos todos preocupados como toda la gente de Colón, pero hay que tratar de estar tranquilos. Por lo general soy tranquilo y siempre veo la realidad. No me planteo cosas lejanas. Hay muchas cosas por mejorar, pero los triunfos ayudan. igual, no servirá de nada si volvemos a perder rápido. Hay que ganar el próximo para tomar una envión importante".

Respecto a la cantidad de partidos en fila, fue contundente: "Es una locura el calendario. Tenemos que estar más atentos a esas cosas. Hay que viajar y volver para otra vez a viajar"

También, habló del arribo de Conti: "Germán está identificado con el club y quizás no viene con tanta continuidad. Viene a conformar un plantel y ojalá pueda ganarse un lugar. Para nosotros son todos importantes, desde el más chico al más grande. El que juega bien, juega".

En el final, Gorosito contó algunos de los nombres que solicitó: "Pedimos un volante de contención que juegue. Los que pedí, no vino ninguno. Quería a Cardozo, Rolón y Sandez, pero no se pudo dar. Un volante mixto paraguayo también, pero no llegó. La mayoría son jugadores que tuve. Hay un chileno también que juega bien. Veremos".