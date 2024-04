Guille, el nuevo 9 de Colón: "Todos nos pusimos el overol para lograr el triunfo"

"Siempre trato de dar lo mejor para el equipo y por suerte me vienen saliendo bien las cosas. Solo me mentalizo en ayudar al equipo", admitió este sábado por la noche Braian Guille , autor de uno de los goles del triunfo de Colón como visitante ante Deportivo Morón 2-0, por la fecha 11 de la Primera Nacional, donde marcha puntero en la zona B.

Le tocó cumplir la función de 9 pese a ser un volante ofensivo por naturelza y sin embargo lo hizo con creces: "Costó por la cancha, donde iban a presionar en el medio y apostamos a tirar la pelota a los cuadrados y así sacar a los centrales. Por suerte salió y nos quedamos con el triunfo".

Más de Braian Guille tras el triunfo de Colón ante Morón

Seguidamente, explicó: "El equipo estuvo compacto y ordenado. Todos nos pudimos el overol y sacrificio para quedarnos con los tres puntos. Creo que es lo mejor que hice desde que estoy en Colón, pero siempre trato de hacer lo que puedo".

Respecto a la acción de su gol, no dudó: "Traté de estar convencido y definí con confianza".

"La cancha estaba muy mala, con mucha agua y por momentos salió lo que buscamos. Ganamos y eso es lo importante. Quizás me pegan mucho en esta posición, pero hay que hacerse fuerte y dejarlo todo por el equipo. Mientras siga haciendo goles, espero no me saquen (risas)", concluyó Guille.