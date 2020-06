Guillermo Celis: "La idea es renovar el préstamo con Colón"

Los dirigentes de Colón están en un mes clave, intenso, tal vez decisivo con la toma de determinaciones en pos de darle vida al nuevo plantel.

Para ello, más allá de que actualmente los jugadores fueron licenciados, la idea es el diálogo permanente con el DT Eduardo Domínguez para avanzar en varias direcciones.

El pasado fin de semana se conoció la noticia de que automáticamente se extenderán tiempos con los juveniles, por los que un par podrían continuar y serían sumados con regularidad al plantel superior, una vez que se determine el retorno a la normalidad.

Por lo pronto, también hay conversaciones con jugadores que seguirían en el barrio Centenario, a los cuales se les vence el contrato a fin de mes. Uno de ellos es Guillermo Celis, el colombiano que llegó con muchas expectativas pero una seria lesión lo sacó fuera de combate.

Cuando todo parecía indicar que su salida es inminente, el propio jugador a medios colombianos deslizó la chance de extender el vínculo. Recordemos que Celis debería regresar a Vitoria Guimaraes.

Nadie desconoce sus cualidades que supo demostrar en cuentagotas, pero esa lesión le impidió tener continuidad. Jugó apenas 14 partidos y su sueldo es uno de los más altos y en moneda extranjera.

Celis declaró al sitio Win + Noticias que "ya llevamos casi 3 meses de cuarentena. En lo personal, me permiten ir al predio del club, a moverme un poco, a trabajar con pelota, entonces la ansiedad de va bajando un poco".

Más adelante, cuando lo consultaron sobre su recuperación, no dudó en afirmar que "ya me hicieron el último control, me realizaron una resonancia y ya el médico me dio el alta para entrenar normalmente y jugar. Me siento muy bien, recuperé la masa muscular y estoy bien".

Si bien nunca descarta volver a actuar en el fútbol colombiano, donde pasó momentos importantes con la camiseta de Junior, Celis destacó que "el 30 de junio termina mi préstamo con Colón, y debo regresar a Vitoria, pero la idea que tienen acá es renovar el préstamo".

El tiempo pondrá blanco sobre negro y seguramente, si hay un deseo del cuerpo técnico y le cierran los números, tanto a la dirigencia como el jugador, Eduardo Domínguez podrá contar con uno de los volantes centrales, teniendo en cuenta que jugadores de esa posición se irán del barrio Centenario.