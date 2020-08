"Lo de Fiorentina no es verdadero. Por ahora no está en carpeta. Ellos están buscando en otra posición. No obstante, lo conocen, porque hace dos meses estuvimos habland. Lo considera un jugador interesante, pero para este mercado está descartado. Un tema no menor es que es extracomunitario, algo que podría ser un problema", reconoció en las últimas horas Gustavo Ghezzi, el representante del defensor de Colón, Alex Vigo, respecto al presunto interés que había del elenco italiano, algo que desestimó.

En diálogo con LT9, el apoderado del lateral derecho, que vive en Italia hace casi dos años, habló del buen concepto que tienen Italia, pero por el momento no está en los planes. Eso sí, admitió que hubo sondeos de Brasil. "Hace algunos días, algunos allegados a Flamengo me llamaron para conocer la situación de Alex y reconocieron que tenían a cuatro jugadores en la lista y que más adelante iban a tomar una determinación. Lo único que se hizo fue pedir información". En pocas palabras, le bajó los decibeles, ya que hay otros nombres más por delante.

Alex Vigo.jpg Gustavo Ghezzi, representante de Alex Vigo, desestimó un posible interés de Fiorentina. Prensa Colón

"Respecto a River, en diciembre hubo una charla con importante y Colón decidió no venderlo. Alex Vigo estaba comprometido con la historia del club y quiso quedarse a luchar. Esto es la realidad de lo que pasó y pasa", agregó en otro dato para no pasar por alto.

En tiempos donde transferir se volvió una necesidad, hay dudas respecto a la tasación del marcador de punta y Gustavo Ghezzi fue claro: "Nunca hablé con el presidente (José) Vignatti sobre el precio de Alex. Hay que tener en cuenta muchas cosas: los futbolistas argentinos que son extracomunitarios y el coronavirus que no es indiferente en el mundo por la economía de los clubes. Así que ver cuánto vale un jugador, es muy al azar. Lo más importante sería que todo parta primero de una oferta concreta para luego ver".

alex vigo.jpg Un problema para Colón en la idea de vender a Alex Vigo al exterior es que no tiene pasaporte comunitario

Precisamente hizo foco en que Alex Vigo no tiene pasaporte extracomunitario: "Es muy complicado, pero no imposible. Decir cuánto se tarda en tramitar un pasaporte, sobre todo en Italia, donde Alex puede tener descendencia, es difícil. Generalmente lleva bastante tiempo".

Eso así, no dudó cuando se le preguntó sobre su aparece algo formal: "El libro de pases termina el 5 de octubre en Europa. Yo pienso que, si llegara una oferta, Colón debería hacer todo lo posible para venderlo. Más que nada porque no se sabe qué puede llegar a pasar en el fútbol argentino ni cómo avanzará el coronavirus. Es complejo igual. Los jugadores no pueden mostrarse y eso atenta con las transferencias. No hay casi interés por jugadores argentinos en el mundo".

Alex Vigo 1.jpg "Nunca hablé con el presidente (José) Vignatti sobre el precio de Alex", dijo Gustavo Ghezzi Prensa Colón

"No hay cláusula de salida. Tengo una muy buena relación con el presidente José Vignatti. Hablamos bastante seguido y cordialmente. Yo entiendo que Colón quiere vender al jugador y sacar lo mejor para todas las partes. La idea es que todos tenemos que estar contentos y las cosas se solucionan charlando", explicó Gustavo Ghezzi.