En charla con UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, dejó su reflexión: "Nos fuimos a la B. No hay tantas vueltas. Todavía no lo puedo creer. Hasta ahora tengo una sensación amarga. Encima día a día te encontrás con gente con la que charlás y se siente el dolor. En la cancha de Newell's tenía una ganas de tirarme a ayudar, pero son cosas del fútbol. No me quedaba otra que mirar desde la tribuna".

"No sé si faltó actitud o no se le encontró la vuelta. Solo un punto necesitábamos para salvarnos, pero está en cada uno y sé que los jugadores dentro de la cancha se mataron", agregó Zungui.

Ismael Blanco.jpg Ismael Blanco, de 40 años, se siente vigente y quiere ayudar a Colón en la Primera Nacional. Prensa Colón

Asimismo, enfatizó: "Así como bajamos hay que ascender rápido. No hay otra. Obvio que será difícil, porque habrá que recorrer todo el país, donde por ahí se corre y se mete, pero no se juega a nada. Los rivales vendrán a Santa Fe a colgarse del travesaño y esperar de contra. No veo otra cosa".

Ante la consulta sobre si le gustaría trabajar en el club, fue contundente y se ilusiona con hacerlo, pero jugando: " Me encantaría ayudarlo en lo futbolístico ahora. Aportar experiencia. Me gustaría volver a estar en el plantel. Ya intenté regresar hace unos años. Hablé con mucha gente, además de técnicos, pero siempre me dieron vueltas y nunca me abrieron la puerta".

Sobre el por qué de este descenso, argumentó: "Estando de afuera notaba las cosas. Hay que poner de nuevo a Colón donde se merece mediante una buena base y empezando de abajo. Espero que los que agarren a Colón ahora lo hagan para mejorarlo".

En el final de la charla con UNO 106.3, Blanco, de último paso por Deportivo Dunamis 04 de Ecuador, mencionó: "No me esperaba este final, porque era un plantel con nombres importantes. Colón muy grande. Gente del exterior me preguntaban qué pasó y es raro saber que jugará en la B. Es duro, porque mi familia es toda de Colón. Pero seguro vamos a volver rápido".

Escuchá la entrevista con Ismael Blanco por UNO 106.3.