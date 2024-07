Iván Delfino, en su hora más difícil como DT de Colón

Sin embargo, a Estudiantes de Río Cuarto le comenzó a ganar desde el arranque con el tanto de Genaro Rossi, en tanto que luego con las conversiones de Nicolás Talpone y Oscar Garrido se quedó con un tranquilizador y esperanzador triunfo para volver a la punta de la Zona B de la Primera Nacional.

El Colón de Delfino sigue sin dar la talla

Se le presentaba un partido para intentar dar la talla como el que disputaría ante Aldosivi en Mar del Plata. Es que Colón, como lo detalló UNO Santa Fe, llegaba con el antecedente de haber ganado un solo partido ante los rivales que se encontraban en la previa de la fecha en los puestos de clasificación a la segunda ronda (ante Nueva Chicago 2-1 en Santa Fe en la primera rueda).

iVÁN dELFINO.jpg Prensa Colón

Pero volvió a faltar a la cita Colón, sufrió una durísima derrota ante Aldosivi, que le arrebató la punta y dejó apuntado más que nunca a Iván Delfino. Incluso, hay rumores muy fuertes que tras el partido, en la mismísima Mar del Plata, el DT amagó con dar un paso al costado, pero habría sido persuadido por los dirigentes para que continúe en su cargo.

Tras la derrota ante Aldosivi, Iván Delfino destacó: "El campo estaba malo para los dos, pero de visitante es algo que no se puede manejar. Es una situación que todavía no podemos resolver. Situaciones que a veces te dejan regulando y no podemos resolverlo. Estamos en esa racha donde nos embocan rápido con pocas armas. Nos patearon una sola vez, así que no creo que sea una derrota táctica".

Qué se le viene a Colón tras la derrota ante Aldosivi

Con esta dura derrota de Colón ante Aldosivi perdió la punta de la Zona B de la Primera Nacional. El Tiburón tendrá la chance de estirar a cuatro la diferencia sobre el Sabalero si consigue ganarle a San Telmo el miércoles en la Isla Maciel, en el postergado de la última fecha de la primera rueda. Sin embargo, el Candombero comparte los mismos puntos que el conjunto de Iván Delfino, que podría sacarle tres si es el que se queda con la victoria.

Encima, Colón cerrará la próxima fecha ante Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Brigadier López, el próximo lunes 5 de agosto a las 21.10, con lo cual podría comenzar el mismo con una diferencia máxima de siete puntos en cuanto al virtual puntero (Aldosivi).

De esta manera, se espera que sea otro partido trascendental para Iván Delfino, para que pueda afirmarse en su cargo, como lo hizo en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, donde cerró una convincente actuación. Sería muy difícil para el DT poder asimilar y que su ciclo al frente del equipo siga con su curso en caso de que el resultado no sea una nueva victoria en el Brigadier López, lugar donde Colón solo resignó seis puntos en lo que va de la temporada.