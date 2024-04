Iván Delfino, con un cambio y un gran susto en Colón

Había muchas expectativas en el trabajo de este jueves, ya que se sabría con certezas si Iván Delfino metería o no mano en el equipo, tomando como referencia que Colón viene de hacer un partido que no fue bueno del todo ante Temperley (0-0), en el estadio Brigadier López.

Iván Delfino, con un cambio en Colón

Es que en el entretiempo del partido ante el Gasolero, Iván Delfino mandó a la cancha para el segundo tiempo a Christian Bernardi por Alexis Sabella, quien bajó mucho su nivel en los últimos partidos, tomando como referencia los mejores momentos de Colón en lo que va de la temporada.

Pero como Bernardi no está en condiciones de completar los 90 minutos, comenzó a especularse fuertemente con la chance de que Axel Rodríguez recupere su lugar entre los 11, apuesta que llevaría a Iván Delfino a modificar el esquema, y parar un 4-4-2, por el 4-1-4-1 que venía implementando.

Y esto fue justamente lo que ocurrió en la práctica de este jueves, ya que Axel Rodríguez se metió nuevamente entre los 11 por Sabella, con lo cual se confirmaron todas las especulaciones en función del duro partido que se le viene a Colón frente a Brown de Adrogué.

"Me gusta mucho jugar con un centrodelantero", afirmó Braian Guille, de gran presente, en la charla que mantuvo con LT10 (AM 1020). Y eso será justamente lo que terminará ocurriendo, ya que el ex-Olimpo dejará de ser el referente de área, como ante Deportivo Morón y Temperley, y sería segundo punta de Axel Rodríguez, más allá que también probó con Javier Toledo, ya que el ex-Instituto no está en óptimas condiciones físicas.

Un susto en la práctica de Colón

Sin embargo, en el transcurso del entrenamiento, un titular tuvo que abandonarlo debido a una molestia muscular. Se trata de Ezequiel Herrera, quien acusó una sobrecarga en la parte posterior del muslo izquierdo. Fue reemplazado por Julián Navas, con lo cual se abrió un gran interrogante en relación al partido ante Brown de Adrogué.

El equipo titular de Colón que más chances tiene de comenzar el partido ante Brown de Adrogué, con una duda en la defensa, es el siguiente: Manuel Vicentini; Herrera o Navas, Paolo Goltz, Hernán López y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Braian Guille y Rodríguez o Toledo.