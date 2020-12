Jorge Pinos: "Colón hizo bien en reclamar ante la Conmebol"

LEER MÁS: Holguín: "Con esto se cae un poco la defensa de Colón"

El arquero Jorge Pinos, sobre quien se basa el reclamo de Colón, luego de conocer el fallo del TAS por la demanda de Técnico Universitario, habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde comenzó diciendo: "Sabía que las cosas estaban a mi favor porque habíamos hecho las cosas bien. Estoy más tranquilo, sobre todo por mi mamá que sufrió mucho"

"A pesar de este problema, siempre disfruté el título de la Copa Sudamericana. Es algo que no se vive todos los días. Todo esto me afectó en lo deportivo. Me salieron propuestas del exterior y por esta situación no se pudieron concretar. Espero también que ahora pueda ser tomado en cuenta en la selección de Ecuador. Es mi sueño", agregó Jorge Pinos, quien fue clave en el título que logró Independiente del Valle frente a Colón, en Asunción.

Jorge Pinos.jpg Jorge Pinos se refirió al fallo del TAS y también habló de la acción que inició Colón en Conmebol.

En cuanto al fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Jorge Pinos opinó: "Nunca pensé que iba a demorar tanto la resolución del TAS. Querían dañar mi carrera y no pudieron".

"Colón hizo lo que estaba a su alcance. En lo personal, pienso que hicieron bien en hacer una presentación porque creían en Técnico Universitario. Ahora deben estar tranquilos y saber que nunca estuve mal inscripto", agregó Jorge Pinos, sobre la acción de Colón ante Conmebol.



Pero no se quedó allí, y Jorge Pinos agregó: "Ahora tengo que hablar con mi abogado y ver si vamos a tomar alguna acción contra Técnico Universitario".

En el final, Jorge Pinos habló de la final de la Copa Sudamericana y destacó: "Fue muy linda. Ver el estadio repleto de hinchas de Colón nos llenó de fortaleza. Nos motivó mucho más de lo que estábamos. Veíamos las noticias de cómo se trasladaban los hinchas de Colón y nos imaginábamos un estadio así".