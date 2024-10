José Neris, ¿volverá en Colón para la final en Rafaela?

Al cabo de la fecha 36, Colón se encuentra a seis puntos de Nueva Chicago, cuando quedan dos partidos por disputar, más allá que se encuentra en el séptimo puesto, la cual no es la ideal en caso de tener que jugar el Reducido en busca del segundo ascenso.

José Neris y Sebastián Prediger.jpg

Mientras tanto, el foco está puesto en Atlético de Rafaela, que pelea por no perder la categoría. Y para este cotejo, Diego Osella deberá agudizar el ingenio, por dos nuevas ausencias por lesión, más allá que recuperará a un titular, y estudia la chance de contar con el uruguayo José Neris.

Colón llegó a un momento donde solo le sirve ganar, ya que no tiene margen de error, no solo en busca de la quimera del primer puesto, sino en procura del segundo ascenso que se definirá a través del Reducido.

Osella puso a Neris en boxes en Colón

Luego del empate ante Chaco For Ever, a Osella se le preguntó por la situación de José Neris, quien no formó parte de la lista de concentrados para los últimos encuentros. El DT reveló que lo estaba sometiendo a un proceso de reacondicionamiento físico de cara al final de la temporada.

Por estas horas el DT de Colón analiza la evolución de José Neris, quien en la derrota ante Temperley en Buenos Aires sufrió un desgarro del cual se recuperó. Sin embargo, para Osella todavía no está en su mejor versión, y lo quiere contar en toda su dimensión para el tramo final de la competencia.

Hasta aquí José Neris jugó cuatro partidos en la temporada, y a todos los partidos los comenzó como titular. Fue reemplazado dos veces, totalizando 297 minutos en cancha, sin convertir.