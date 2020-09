El conflicto entre Colón y Utedyc sigue escribiendo nuevos capítulos, lo que sigue agigantando los inconvenientes con los empleados del club. Este jueves se conoció de una nueva Asamblea, donde se reclamó el pago de sueldos atrasados y diferentes aportes, y se cargó contra el presidente José Vignatti.

En las últimas semanas, más allá de este conflicto con los empleados de Utedyc, también se originaron inconvenientes con los jugadores, algunos de los cuales enviaron cartas documento al club para reclamar su deuda, lo que derivó en una intervención de los dirigentes de Colón para tratar de disipar el conflicto.

Incluso el mismo presidente José Vignatti salió a hacer declaraciones antes de llegar a un acuerdo con los jugadores de Colón, donde manifestó que aquellos que estaban en esta postura no volverían a vestir la camiseta rojinegra. En tanto que también advirtió que no fue un inconveniente económico sino de caja.

Pero este jueves, los empleados de Utedyc reclamaron por el atraso en el pago de los salarios del mes de agosto, el pago fuera de término de julio y por la quita del 25% durante la pandemia, más allá que el club también fue beneficiado por los planes ATP que el gobierno le otorgó a diferentes instituciones.

En diálogo con Radio EME, Marcelo García, delegado de Utedyc, sostuvo que "estamos llevando a cabo una asamblea y evaluando los pasos a seguir, por un atraso en el pago del mes de agosto y otro atraso de junio por parte de otros empleados, reclamo que lleva más de 30 días".

"Son entre 55 y 60 empleados los que atraviesan esta situación, y en esta época de pandemia hubo algunos atrasos, pero no de esta índole", agregó García, de Utedyc, sobre el conflicto que se sostiene por el incumplimiento de Colón.

Pero no se quedó allí, y destacó cómo se da el conflicto con Colón: "El presidente Vignatti nos quitó el mate cocido y el pan, algo que me da vergüenza comentarlo pero refleja lo que estamos pasando. Desde 1998 nos daban el desayuno, y ahora no nos lo dieron más, una de las cosas que comenzó a molestar en los trabajadores".

Utedyc.jpg Desde Utedyc cargaron contra José Vignatti por el supuesto incumplimiento en el pago de sueldos. UNO Santa Fe / José Busiemi

En la misma linea, el delegado de Utedyc, añadió que "Vignatti tiene un DNU para él, que según su mirada, los que son mayores de 60 años y no pueden trabajar por la pandemia, no cobra el 100% del sueldo, sino el %85. Un empleado de bolsillo gana entre $45.000 y $48.000".

Mientras que en diálogo con LT10, García indicó: "Por lo que tengo entendido cumplieron funciones algunos de los chicos que no son utileros. Los utileros no tienen que hacer trabajos de campo. Hoy hicimos la asamblea y decidimos hacer esta quita de colaboración. Todavía no tuvimos contacto con nadie, nos hicieron llegar una foto de un depósito bancario que impacta mañana (por hoy)".

"Vignatti terminó diciendo a fin de año que era amigo de los empleados ¿ustedes se creen que es verdad? pasa por al lado de los empleados y ni los saluda. Esto pasa hace años. Esperamos que todos los trabajadores cobren lo que corresponde", agregó sobre el conflicto con Colón.

Para terminar de la siguiente manera: "Nosotros tratamos de ser muy cautos, esperar a último momento. Pero cuando no hay otra no nos queda hacer esto. Hoy la cocina y la atención al socio trabajo por pedido nuestro. Esto no le conviene a nadie, el presidente dice que nosotros le hacemos mal a Colón, pero el que le hace mal es el mismo presidente. Se cree que todo el mundo tiene que trabajar gratis, te dice que si sos hincha tenes que donar. Yo soy de Colón desde que nací, hacemos todo lo posible para no llegar a esto pero no hay otra".