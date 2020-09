Cuando parecía que el fútbol volvió en Argentina en la última semana de septiembre, la expansión de contagios de coronavirus echó por tierra con esta idea, por lo menos hasta octubre. Acá está todo supeditado a la pandemia, que no da tregua en el país, que siente los embates en la salud y, sobre todo, en lo económico. Esta demora, a la par de las presiones que vienen por parte de la Conmebol, agudiza la situación en los clubes, que carecen de ingresos. Esto lo dejó en claro uno de los vicepresidentes de Colón, Horacio Darrás, que reconoció lo complejo que es el escenario, máxime si tiene injerencia la televisión.

"Hay dos hechos que no debemos separar, porque van mancomunadas. Día a día estamos peleando por la compleja situación económica. Por la postergación se va cerrando cada vez más la billetera por la falta de ingresos. Ni hablar de la cuota societaria, contemplando también el riesgo que implicaría si la televisión deja de enviar el flujo del que hoy dependemos. Esto nos lleva a un estado de alerta", apuntó en diálogo con Radio Cooperativa AM 770.

Horacio Darrás 1.jpg Uno de los vicepresidentes de Colón, Horacio Darrás, habló del riesgo que habría si la televisión deja de pagar

Pero además, mostró su preocupación por los viajes en caso que se reanude el fútbol: "Si bien hoy Santa Fe está cada vez más comprometida, el AMBA y CABBA lo están más y el principal foco de actividad está ahí, en Buenos Aires. Entonces es vital saber hasta dónde vamos. Es necesario lo económico, pero también la salud, porque si no es imposible progresar. Uno tiene que ir analizando el día a día para intentar desenredar este nudo que tiene en vilo a todos".

Aunque la lectura de Horacio Darrás fue mucho más allá de la pelota producto de las secuelas que está dejando la pandemia: "No es solo fútbol esto, porque todos los deportes están involucrados en esto y también otro tipo de actividades. Nadie que queda exento. No le pasa a uno solo, entonces que hay que ir resolviendo con tranquilidad cada cosa. De poco. Por ahora lo único que tenemos son deseos y no queda otra que apoyar para llegar a buen puerto".

En la parte final de la entrevista, el directivo sabalero puso paños fríos a la posible salida de Luis Rodríguez a Gimnasia (LP): "Pulga está y tiene contrato en Colón. Está trabajando bien a las órdenes de Eduardo Domínguez, bajo un protocolo sanitario y con sumos cuidados. Está entrenando normalmente. Es un jugador de jerarquía y la única forma de que salga es a cambio de algo muy oneroso. Por eso sigue trabajando y lo queremos".