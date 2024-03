Jourdan y la radiografía del Colón líder, por UNO 106.3

Alan Forneris: "No esperaba ser citado a la Sub 20"

Un momento más que positivo que se armó para ser protagonista y viene sacando credenciales. Otro que volvió a marcar es Federico Jourdan que, en charla con UNO 106.3 a través del programa La Segunda de Porta, hizo una radiografía del equipo en este arranque, con foco en el famoso 1253: un buen arquero, defensor, volante central y delantero.

• LEER MÁS: Ignacio Lago le da la razón al DT de Colón Iván Delfino

"Tenemos eso, que es la columna de un equipo. Los demás acompañan. En ese sentido estamos bien y además tenemos jugadores de experiencia, que son claves dentro y fuera de la cancha. Esto nos da mucha tranquilidad también", apuntó.

Luego respecto al partido en Río Cuarto, el extremo derecho contó: "Con el 2-0 quizás entramos al segundo tiempo esperando un poco, pero rival también se presiona y nos metimos un poquito atrás. Entonces llegó el descuento, pero luego de eso reaccionamos y fuimos a buscar más adelante con la tenencia. No recuerdo que sufriéramos luego de eso, incluso pudimos hacer el tercero".

• LEER MÁS: Qué les ocurrió a Axel Rodríguez y Bernardi en Colón

En este sentido, remarcó la importancia del técnico: "Iván tiene experiencia en la categoría y conoce a todos los equipos y jugadores. Eso es muy importante. También lee bien los partidos y eso nos brinda tranquilidad. Dirigió muchos equipos y le sobra experiencia".

• LEER MÁS: Colón es el equipo más goleador de la Primera Nacional

En el final, remarcó las emociones que está viviendo de tener la chance que tanto soñó en el club que lo formó: "Cuando me fui me tocó jugar en el ascenso y pelear. Entonces era realista y veía lejano volver a Colón. Con el correr de los años fui aprendiendo, pero sin el objetivo de volver, pese a que la ilusión. Entonces cuando se dio esto no lo podía creer".

Escuchá la nota con Federico Jourdan en UNO 106.3.