"Fue un partido difícil, donde sabíamos que el rival se iba a cerrar atrás. Pero por suerte lo pudimos sacar adelante y eso es positivo", apuntó el conductor sabalero en diálogo con Radio Gol 96.7, al término del cotejo disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato (Paraná).

image.png Eduardo Domínguez fue sincero tras la victoria de Colón ante Cipolletti por la Copa Argentina

Dentro de un escueto análisis, Eduardo Domínguez recalcó que "en el juego, la diferencia la estábamos haciendo, pero no las podíamos rubricar en situaciones de gol. O controlábamos mal o la pelota se iba larga. No nos quedaba para inquietar al rival. Pero estos partidos son así de difícil. Me tocó estar a la inversa y entiendo las complicaciones de este tipo de partidos".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el triunfo ante Cipoletti

Luego, el técnico rojinegro reconoció que habrá 10 días de licencia para el plantel desde este viernes y que la pretemporada será en Santa Fe: "El trabajo se será muy exigente y todos tenemos que estar a la altura".

• LEER MÁS: Leonardo Burián rechazó una oferta para volver a Godoy Cruz

En el final de la charla, evitó hablar sobre el armado del plantel y los posible refuerzos. "Vamos a hablar con el presidente", concluyó Eduardo Domínguez.