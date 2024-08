La importante aclaración de Colón ante el pedido de información por parte de la minoría

Mediante un comunicado, Colón confirmó que recibió un pedido formal sobre una serie de documentos relacionados a contratos que no deben ser difundidos

En Colón no hay un día tranquilo. Menos cuando lo deportivo no funciona bien. Justamente hay cosas institucionales que todavía no están claras y se buscan solucionar. Sobre todo que vienen de la gestión anterior y que dejan muchas dudas. Es así como este martes entró un nuevo pedido por parte de la minoría.