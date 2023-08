La motivación de Botta en Colón: "De estos momentos se sale todos juntos"

Una de las figuras contó sus sensación luego del encuentro Brigadier López: "Hicimos los goles y luego esperamos un poco, que es normal, pero lo presionamos y los metimos en un arco. Muy contento por el grupo, porque todos meten y ayudan. Tenemos que seguir adelante, porque esto es largo".

Rubén Botta (2).jpg Rubén Botta ponderó este buen inicio de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Asimismo, resaltó: "Lo dije desde el primer día, de estos momentos se sale todos juntos. Eso es importante para continuar de esa manera".

• LEER MÁS: Colón no descansa y le apunta a Talleres por Copa Argentina

Respecto al papel que cumple, fue sincero: "Me siento bien y con mucha confianza. Me ayudaron mucho mis compañeros, que me la hicieron muy fácil para ayudar siempre al equipo".

• LEER MÁS: La reflexión Fleming por el mercado de pases de Colón

En el final, confesó: "Pienso que no hay que mirar para atrás, ahora pensaremos en la Copa y después en Huracán, que es otro partido muy importante".