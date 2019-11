La noche soñada del tucumano Braian Galván

Luego de el trago amargo que significó perder la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle en La Nueva Olla de Asunción, a Colón le llegó el momento de volver a poner la cabeza en la Superliga, donde debía vencer a Estudiantes para no seguir perdiendo terreno en la pelea por no descender.

Y si bien no fue la mejor noche, ni mucho menos, en lo que va de la temporada, se supo reponer de un complicado momento, donde iba abajo en el marcador y era superado claramente desde lo futbolístico, para abrochar una victoria clave por 3-2 en el Brigadier López.

El gran artífice fue Luis Miguel Rodríguez, quien convirtió el primer tanto de tiro libre, lo empató en el segundo tiempo tras capturar una pelota en el área y luego asistió magistralmente a Braian Galván, quien convirtió un golazo para el 3-2 final.

Justamente Galván tuvo su regreso soñado a las canchas, ya que en la segunda pelota que tocó la mandó a guardar, protagonizando luego un desahogo brillante, que contó con la complicidad del público sabalero que lo festejó de igual modo.

Es que el tucumano es una de las promesas más importantes que tiene el club, pero una lesión grave en una de sus rodillas fue un duro obstáculo en un momento donde había comenzado a sumar minutos en Primera División.

“Braian Galván sufrió un esguince severo de rodilla derecha, motivo por el cual en la semana se le realizarán estudios en el Centro Diagnóstico, del Grupo Santa Fe, a fin de corroborar lo que el examen físico marca”, informó el departamento médico de la institución sabalera el pasado 29 de marzo, tras el empate 1-1 de la Superliga 2018/2019.

“En consecuencia, será intervenido en los próximos días por los profesionales del Grupo Santa Fe”, agregaron mediante un comunicado.

Y el Tucu se fue preparando de a poco, se perdió la histórica participación de Colón en la Copa Sudamericana, pero volvió a ser tenido en cuenta para el primer partido luego de la final, frente a Estudiantes, en un encuentro clave por la permanencia, donde se dio el lujo de convertir el gol de la victoria.

Galván comenzó diciendo: "Estoy contento porque era mi primer partido tras la lesión. Le agradezco a mi viejo, a mi familia y sobre todo a mi novia que me aguantó en esta situación".

"No me acuerdo de nada, definí con derecho, pasó todo en cámara lenta, pareció un sueño. Lavallén me dijo que haga lo que sé y que trate de encarar, y cuando el rival tenga la pelota me pare al lado de Fede (Lértora)", contó sobre el gol que sirvió para cosechar tres puntos vitales por el descenso.

Mientras que por último, reconoció: "El cuerpo médico se portó muy bien, me hacían entrenar en doble y triple turno, mis compañeros también me apoyaron mucho. Me siento bien, normal, como si no hubiese tenido ninguna lesión. El técnico me dice que trate de hacer cosas diferentes".