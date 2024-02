Ignacio Lago: "La calidad de jugadores que tenemos es de Primera"

Una de las figuras acompañó al DT Iván Delfino en la conferencia y dejó su reflexión: "Las sensaciones son buenas, pero no hay que confundirse, porque vamos cuatro fechas recién y no conseguimos nada. En la semana se trabaja bien y por eso se están dando las cosas de esta manera".

"El no perder te da la confianza para crecer. No es lo mismo empezar la semana con un resultado favorable que en contra. Los resultados acompañan y era algo que el grupo se propuso, ganar como sea hasta encontrar el mejor mecanismo", agregó Nacho.

Ignacio Lago colón festejo patronato.jpg Ignacio Lago viene siendo de los jugadores más parejos de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Eso sí, no dudó en admitir que "la calidad de jugadores que tenemos es de Primera. Es la realidad y tenemos que demostrarlo. A lo largo del año habrá momentos complicados y no crea que haya cuatro goles de diferencia como este partido ante Patronato. Es un resultado bueno, pero no creo que sean todos así".

"Me tocó jugar en muchas posiciones en ofensiva y me siento cómodo donde me pida el técnico, porque lo hice en varios lados. Comencé como 9 en mi carrera y por eso me gusta llegar. La categoría demanda mucho, no solo jugar bien, y por eso hay que meter, porque habrá partidos donde será preciso y hay que entenderlo", explicó.

En el cierre de la charla con los medios, Lago fue coherente: "Hay que tener paciencia, este es un camino muy largo y es verdad que está la ansiedad del hincha, pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Hay que ir paso a paso. No podemos salir campeones sin antes jugar los partidos. Todos queremos ascender".