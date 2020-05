León: "A Colón le ganamos en la cancha, no con documentos"

La final de la Copa Sudamericana que Colón perdió ante Independiente del Valle, en La Nueva Olla de Asunción, se sigue jugando y promete tener varios tiempos extras, luego del reclamo que se hizo ante Conmebol y la apelación ante la Cámara Correspondiente, por la cual se espera una resolución final en cuanto a la inclusión del arquero Jorge Pinos. Los que salieron a hablar de parte de los ecuatorianos fueron el histórico Fernando León y el dirigente Santiago Morales.

Es que Colón se apegó al reclamo de Técnico Universitario por el arquero Pinos, pero en este caso alegando Fraude Deportivo contra Independiente del Valle y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por haber habilitado al jugador, indebidamente, según se fundamenta.

En los últimos días se pudieron observar las palabras del abogado Ariel Reck, quien patrocina a Jorge Pinos, y de Andrés Holguín, quien es el abogado de Independiente del Valle. Ambos tuvieron un discurso muy parecido, en cuanto a que no hubo irregularidades en cuanto a la inclusión del arquero.

Luis Fernando León, uno de los históricos exjugadores de Independiente del Valle, adelantó: "Es un comentario mío y a la criolla, hay que ser bien sucio para intentar dañar la imagen de una institución que vino desde abajo, que tuvo años duro cuando subió a la Serie A. Y cuando se habla de este tema, Colón debería ser el menos indicado en hablar, le ganamos bien ganado en la cancha y le ganamos como se debe.

image.png Fernando León convirtió el primer gol de Independiente del Valle ante Colón.

"Los respetamos hasta lo último. Le ganamos bien, jugando muy bien. No lo digo yo, lo dicen los comentaristas argentinos que sabemos que son muy duros a la hora de dar un comentario. A Colón le ganamos en la cancha, no con documentos, con trampas. Técnico Universitario tuvo problemas por hacer algo que no debían hacer, qué se puede esperar de alguien que no está siendo leal o derecho. Cuando alguien te quiere hacer daño lo busca de todas las maneras. Además, somos un club ecuatoriano".

Otro de los que tomó la palabra fue Santiago Morales, uno de los máximos dirigentes que tiene Independiente del Valle, quien destacó en diálogo con Radio La Red 102.1: "Entregamos el finiquito del jugador del club anterior, el contrato nuevo y el carnet a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y así lo inscribimos a Jorge Pinos en Copa Sudamericana. No sé dónde está la falla. Esperamos ir a declarar y que se destapen cosas feas".

Mientras que sobre la realidad del fútbol ecuatoriano, sobre el cual también se fundamenta el reclamo de Colón, Morales admitió: "La reunión del sábado fue más llevadera. Sorprendió bastante lo que manifestó Castañeira, lleva mucho tiempo en fútbol ecuatoriano y es director de LigaPro Logramos se aplace al 22 de junio en Consejo de presidentes votar por plan A o B. Recordemos que la Federación Ecuatoriana no aceptó hacerse cargo de la serie B, no es adecuado subir a 18 equipos en serie A. Deseamos torneos con mayor competitividad y tranquilidad económica. Fue fabuloso que se transmita la sesión para que sepan quién es quién la votación del sábado fue abrumadora, los clubes se unieron por el bien del fútbol ecuatoriano y se dejó de lado la parte política".