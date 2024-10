Lo positivo y lo negativo de Colón pensando en el Reducido

Colón muestra aspectos positivos y otros no tanto pensando en el Reducido.

Colón jugará ante All Boys por la primera fase del Reducido . El Sabalero tendrá que ganarle al Albo para acceder a los cuartos de final, ya que su rival cuenta con ventaja deportiva.

Desde la asunción de Diego Osella, Colón sumó un triunfo, tres empates y una derrota. Así las cosas, obtuvo seis puntos sobre 15 en juego, con una efectividad del 40%.

Claramente en el aspecto estadístico, el equipo está en deuda y más si se tiene en cuenta que ante All Boys debe ganar. Por lo cual, Colón tendrá que mostrar mayor ambición y dejar de lado la cautela con la que jugó en condición de visitante.

Si bien perdió ante San Telmo como local, está claro que la postura de Colón varía y mucho, cuando sale del Brigadier López. Contra Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano fue más que su rival y con San Telmo fue superior en la primera etapa.-

En cambio, ante Chaco For Ever el equipo jugó mal y el elenco chaqueño estuvo más cerca del triunfo, mientras que contra Atlético de Rafaela mejoró algo en la segunda etapa, frente a un rival limitado, pero no hizo méritos como para ganar el partido.

En los cinco partidos mencionados, Colón marcó tres goles y recibió dos, pero como visitante no convirtió. Lo preocupante es la falta de gol de sus delanteros.

Genaro Rossi hace un trabajo interesante para jugar de espaldas y moverse por todo el frente de ataque, pero no convierte. Y Javier Toledo cuando ingresa, está más empeñado en chocar que en jugar.

En consecuencia, el equipo en ataque depende y mucho de lo que pueda hacer Brian Guille. En defensa se observa una mejoría, pero le falta contundencia en ataque.

Frente a Deportivo Madryn tuvo actitud, jugó el partido como una final, sobre todo en la primera etapa y es lo que tendrá que repetir ante All Boys. Si lo logra, estará más cerca de seguir con vida y mantener el sueño intacto de volver a Primera División.