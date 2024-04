López, por UNO 106.3: "Recompusimos una pensión que estaba abandonada en Colón"

"Muy contento de estar en Colón de nuevo. Gente amiga de años me convocó y me gustó la idea. Estamos colaborando en lo que se puede y trabajando en muchas cosas. Si bien mucho pasa por el dinero, hay otras cosas que necesitan de entusiasmo y dedicación", confesó este viernes el coordinador del fútbol amateur sabalero, Javier López , en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3.

En una entrevista amena y distendida, el Alemán dio detalles del trabajo que se viene realizando y dónde hubo que remarcar: "Materia prima siempre hay acá. Después, sí tuvimos que recomponer la pensión, que estaba muy abandonada. Estamos viendo si podemos organizar en el predio un torno parecido al Valesanito. Algo para que nos vayamos acostumbrando. Por eso estamos acondicionando las canchas. A full como se dice. Trabajando como nos gusta y en el club que queremos".

Asimismo, no dudó cuando se le consultó en los cambios que hubo que hacer en algunas categorías: "En lo que respecta a los técnicos de inferiores, recibimos una plantilla. En diciembre se demoró un poco la entrega del club y se decidió renovar el staff para comenzar de nuevo. No tenemos problemas con nadie, pero uno tiene que tomar decisiones. Nos toca estar en el ascenso donde hay algunos problemas para las inferiores y al Selectivo lo tenemos abocado prácticamente a la Liga Santafesina, ya que no hay reserva de AFA".

La contención de los chicos, clave en Colón para Javier López

"Tener profesionales en algunas áreas era un tema pendiente para la pensión de Colón y por suerte logramos acomodarlo. Estamos bien organizados, pero siempre falta algo, así que encaramos las prioridades", admitió en otro tramo de la charla Javier López.

También, abarcó la necesidad de cuidar y aconsejar: "Tenemos una psicóloga que trabaja con los chicos de la pensión e irá pasando también con los de otras categorías. Es un tema que preocupa –los suicidios– y lo que más queremos es el bienestar de los pibes, tratando de que lleguen a la Primera, pero es un paso complicado y que lleva tiempo. Hay muchos chicos que tienen problemas y tenemos que apoyarlos mucho".

Que las inferiores concentren, una meta en Colón

Mientras que en el cierre, adelantó que encarar la manera de que los viajes para jugar sean con la mayor comodidad en medio de las complicaciones económicas: "Las que viajan siempre son las inferiores y estamos viendo la chance de llegar a hoteles en las noches anteriores. Estamos buscando la solución, pero no es fácil por lo económico. Es un tema que queremos resolver cuanto antes".

