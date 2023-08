Fuertes, crítico: "Estoy alejado de Colón, porque me sentí muy usado por la dirigencia"

Sin dudas, de los nuevos el que despierta algo especial y diferente en la gente. Sobre todo, por su pertenencia y actitud pasional. Sabiendo que el equipo lo necesitaba ante esta situación apremiante desde lo deportivo, hizo un gran esfuerzo para volver. Lógico, el club hizo lo suyo también.

Cuando la dirigencia le acercó la posibilidad al técnico, no dudó en aceptar y por eso, se prepara todo para su segundo ciclo. Antes de entrar al centro de salud, se sacó fotos y firmó autógrafos con total predisposición.

De esta manera, será la sexta incorporación, mientras la dirigencia trabaja para destrabar la inhibición de Nacional de Paraguay. Por lo que se pudo saber, si no se cancela la deuda por el préstamo de Carlos Arrúa, no podría jugar, como así también los próximos nombres que lleguen.

De igual modo, se espera que la resolución sea inminente. Por lo pronto, el zaguero, que no venía con continuidad en Lokomotiv de Rusia –préstamo por 12 meses–, está en óptimas condiciones físicas y quiere estar listo para cuando sea momento del que técnico lo necesite.

"Muy feliz de estar de vuelta"

Ni bien salido de la clínica, Germán Conti contó sus sensaciones: "Muy feliz de estar acá. Las mejores expectativas de aportar en este momento complicado en lo deportivo".

Ante la algarabía de la gente, dejó un mensaje: "Deseo que estén con nosotros y sobre todo, que estemos todos juntos para sacar a Colón adelante"

Respecto a su meta, consideró: "Queremos ser competitivos y hacernos fuertes de loca. En mi caso, tengo más experiencia y fui aprendiendo cosas que ahora puedo aportar".

Mientras que en el final, contó: "Fue un mercado cambiante. Tenía cosas de Brasil, no me podía quedar tranquilo en Rusia sabiendo que el club se jugaba todo esto. Siempre pensaba en mi vuelta, no sabía muy bien cuándo se iba a dar y sentí que era el momento. Vamos por la segunda estrella".

