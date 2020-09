Estaba estipulado que este martes se efectuara el pago restante de los haberse de los trabajadores en Colón, que la semana pasada plantaron medidas de fuerza por incumplimientos. Una situación apremiante en tiempos donde el sueldo se trata de cuidar como oro. Quién se puso al frente del tema es el abogado Luis Hilbert, que se ya está al tanto de los reclamos, aunque por ahora la situación persiste. Esto lo reconoció Marcelo García, representante de los empleados nucleados en el gremio de Utedyc.

"El viernes pasado se acercó el doctor Hilbert a tener un diálogo con nosotros y a interiorizarse de lo que estábamos solicitando, que era el atraso en el pago o el abono diferido. Por la tarde le mandé un mensaje con todo claro y quedó en trabajar con eso. Quiero ponderar su actitud, porque por lo menos hay diálogo", expresó en diálogo con LT9 este miércoles.

Utedyc.jpg Los trabajadores de Utedyc en Colón siguen con las medidas de fuerza. Foto: @FRANCOBOCK

Al dar detalles de cómo está el escenario ahora, encontró algunas falencias en las gestiones: "La situación es la misma, pero con un pequeño agravante a raíz de cobrar el ATP ayer (por este martes), que fue el 50% restante para todos los trabajadores, y corroboramos que, los que no trabajaron, cobraron el 85%, cosa que no corresponde. La medida sigue y estamos con el quite de colaboración, a la espera de la charla con el abogado".

Respecto al por qué se llevó a esto, Marcelo García apuntó: "Básicamente, los trabajadores ahora hacen un laburo a reglamento. Cumplen para lo que están categorizados, atendiendo a que había otros que hacían otras tareas que no les correspondía y que desde ya está suspendido".

Utedyc.jpg "La situación sigue siendo la misma", dijo Marcelo García, representante de los trabajadores de Colón en estas medidas de fuerza UNO Santa Fe / José Busiemi

"Hay varias cosas que faltan regularizar, como algunos ítems que no se pagan y que acarreaban una deuda hacia los trabajadores. Incluso algunos ni cobraban la asistencia. Pero después lo de siempre, como la ropa, categorización y tareas varias que se hacían, fuera de lo que les correspondía. Además del famoso tema del mate cocido y el pan. Era como un desayuno que se hacía cerca de las 9 y el presidente decidió sacarlo. En este caso la dirigencia no intercede, sino que es por iniciativa del presidente", resaltó.

Seguidamente, el representante contó que habló con José Vignatti: "Tuve una comunicación con él. El presidente dice que «por qué los demás, refiriéndose a Unión, nunca tienen problemas». Y le respondí que nosotros trabajamos por Colón y los dilemas son causados por la dirigencia. No hay que buscar responsables en otro lado. Cuando pasó lo de diciembre con lo del aguinaldo, donde la gente de Unión nos donó las cajas, se enojaron. Eso fue un gesto bárbaro y a ellos no les gustó. Pero si hubieran pagado en tiempo y forma nada pasaba. Siempre se busca al responsable en otro lado".

vignatti.jpg "Veo nomás que el presidente busca un responsable en otro lado", dijo Marcelo García, representante de los trabajadores de Colón, que están en medidas de fuerza.

Eso si, Marcelo García se plantó al decir que "estos no son reclamos políticos. Si se cumpliera no habría reclamo. Son cosas básicas. Que no se pague la asistencia es increíble y eso decanta en un conflicto y no le veo el lado político. Veo nomás que el presidente busca un responsable en otro lado".

"No nos plantearon un plazo para resolver el problema, pero quedamos en nuevas charlas que por ahora no la tuvimos. Yo me imagino que el doctor Hilbert está remando en un río de dulce de leche. Se le debe hacer difícil, pero tengo que resaltar su actitud", concluyó.