"Estamos entrenando con el plan de trabajo que nos dio la institución. Hace dos semanas que comencé a entrenar con Ricardo Martínez a la espera de alguna oferta o de alguna posibilidad de renovar en Colón, algo que veo muy difícil. Así que por ahora estoy en el país disfrutando de mi familia". Esta fue la reflexión el volante Marcelo Estigarribia, que el próximo 30 de junio finaliza su contrato en Colón. Actualmente está en Paraguay haciendo la cuarentena con su familia y, por más que tenga la confianza de seguir en Santa Fe, el escenario no es halagüeño.

En diálogo con el canal Gen de Paraguay, Chelo, admitió con su tradicional franqueza que lo económico es el gran impedimento: "En Argentina está complicado por el tema salud, porque todavía no se llegó al pico y cada día el panorama se vuelve más oscuro. Tampoco se sabe cuándo se reanudará el fútbol. Inicialmente dijeron que sería en julio y después en septiembre, pero depende mucho de la salud. Asimismo, el país no está bien; hay mucha inflación y se devaluó mucho la moneda, entonces lo veo muy complicado por el momento".

Marcelo Estigarribia 1.jpg Prensa Colón

"Sí hay chances de renovar, porque me llegó el interés de parte del cuerpo técnico, pero veremos qué pasa. Por lo pronto, mi idea es cumplir mi contrato hasta el 30 de junio y de ahí en más analizar todo: ya sea renovar o nuevas propuestas", agregó Marcelo Estigarribia.

Al igual que en otras entrevistas, el guaraní contempla también regresar a su país: "Estoy enterado de la posibilidad de ser contratado. Solo pueden ser jugadores paraguayos. Si existe la chance de quedarnos, será cuestión de charlarlo con la familia. No le cierro las puertas a nadie y dependerá del club que me pretenda. Pero hasta ahora no tengo ningún sondeo. Así que sigo trabajando pensando en cumplir mi contrato hasta el 30 de junio".

Chelo2.jpg Marcelo Estigarribia espera novedades sobre su continuidad en Colón.

Eso sí, dejó en claro una cosa: "Tampoco es que aceptaré cualquier oferta. Sí dije que no le cierro las puertas a nadie, pero tiene que ser mediante un proyecto convincente. Me quedan todavía 10 días de vínculo en Colón, donde estuve los últimos tres años y me sentí bastante bien, logrando cosas importantes para el club. Se llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero lastimosamente no la pudimos ganar. Lo bueno fue que gané continuidad y de no ser por este parate por la cuarentena hubiera llegado a los 100 partidos en la institución, así que es cuestión de analizar. Sostengo que el fútbol paraguayo se volvió muy competitivo e insisto en decir que es cuestión de esperar. Ganas no me faltan de volver, pero también veo otras cosas".

En el final, confió que jugar en Argentina lo acercaría más a la Selección que hacer en su país: "También hay que ser realista y no por jugar en Paraguay eso te acercará a la Selección. Jugando en Argentina con lo que representa por su exigencia, es mucho más factible. Depende mucho de lo que el entrenador precise. La ilusión mía sería volver a la Selección. Me gustaría tener una revancha. Pero Soy de los que piensa que uno tiene que ganarse el puesto".